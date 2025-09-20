Lech Poznań zgodnie z planem w Niecieczy. 100. gol Ishaka w barwach Kolejorza [WIDEO]

Lech Poznań ograł na wyjeździe Bruk-Bet Termalicę Nieciecza (2:0) w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem gości został Mikael Ishak, który strzelił 100. gola w barwach Kolejorza.

PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

100. bramka Mikaela Ishaka dla Lecha!

Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmowała Lecha Poznań w sobotnim spotkaniu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz po niespodziewanej porażce w ubiegłym tygodniu na własnym boisku z Zagłębiem Lubin (1:2) chciał się zrehabilitować i wrócić na zwycięską ścieżkę.

Tymczasem zespół z Małopolski znajduje się w trudnym położeniu. Słoniki nie wygrały czterech kolejnych spotkań i aktualnie plasują się w dolnej części tabeli ligowej. Dodatkowo w trzech ostatnich meczach strzelali maksymalnie jednego gola ofensywny. Trener Marcin Brosz musi znaleźć lekarstwo na nieskuteczność swojej drużyny, by odwrócić złą passę i włączyć się do walki o wyższe lokaty.

Długo wydawało się, że pierwsza połowa spotkania w Niecieczy zakończy się bez goli. Przełamanie nastąpiło dopiero w 45. minucie, gdy Mikael Ishak zdobył głową bramkę dla Lecha. Było to wyjątkowe trafienie, bowiem szwedzki napastnik strzelił tym samym swojego 100. gola w barwach Kolejorza.

Mikael Ishak znów strzela! Były kontrowersje, ale ostatecznie Lech wychodzi na prowadzenie tuż przed przerwą ⚽



Mikael Ishak znów strzela! Były kontrowersje, ale ostatecznie Lech wychodzi na prowadzenie tuż przed przerwą ⚽

Tuż po zmianie stron goście poszli za ciosem. Ishak ponownie wpisał się na listę strzelców, a Bruk-Bet stanął przed trudnym zadaniem odwrócenia losów spotkania. Mimo wysiłków gospodarzy, mecz zakończył się pewnym triumfem poznaniaków, którzy dzięki zwycięstwu awansowali na szóstą lokatę w tabeli.

Lech podwyższa! Ishak ostatecznie nie był na spalonym i obrońcy tytuł coraz bliżej wygranej 💪



Lech podwyższa! Ishak ostatecznie nie był na spalonym i obrońcy tytuł coraz bliżej wygranej 💪

Teraz przed Lechem kolejne wyzwanie. W następnej kolejce Lech zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Bruk-Bet Termalica natomiast spróbuje przełamać się w rywalizacji z Piastem w Gliwicach.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Lech Poznań 0:2 (0:1)

0:1 Mikael Ishak 45′

0:2 Mikael Ishak 51′