Lech Poznań zgodnie z planem w Niecieczy. 100. gol Ishaka w barwach Kolejorza [WIDEO]

100. bramka Mikaela Ishaka dla Lecha!
Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmowała Lecha Poznań w sobotnim spotkaniu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz po niespodziewanej porażce w ubiegłym tygodniu na własnym boisku z Zagłębiem Lubin (1:2) chciał się zrehabilitować i wrócić na zwycięską ścieżkę.
Tymczasem zespół z Małopolski znajduje się w trudnym położeniu. Słoniki nie wygrały czterech kolejnych spotkań i aktualnie plasują się w dolnej części tabeli ligowej. Dodatkowo w trzech ostatnich meczach strzelali maksymalnie jednego gola ofensywny. Trener Marcin Brosz musi znaleźć lekarstwo na nieskuteczność swojej drużyny, by odwrócić złą passę i włączyć się do walki o wyższe lokaty.
Długo wydawało się, że pierwsza połowa spotkania w Niecieczy zakończy się bez goli. Przełamanie nastąpiło dopiero w 45. minucie, gdy Mikael Ishak zdobył głową bramkę dla Lecha. Było to wyjątkowe trafienie, bowiem szwedzki napastnik strzelił tym samym swojego 100. gola w barwach Kolejorza.
Tuż po zmianie stron goście poszli za ciosem. Ishak ponownie wpisał się na listę strzelców, a Bruk-Bet stanął przed trudnym zadaniem odwrócenia losów spotkania. Mimo wysiłków gospodarzy, mecz zakończył się pewnym triumfem poznaniaków, którzy dzięki zwycięstwu awansowali na szóstą lokatę w tabeli.
Teraz przed Lechem kolejne wyzwanie. W następnej kolejce Lech zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Bruk-Bet Termalica natomiast spróbuje przełamać się w rywalizacji z Piastem w Gliwicach.
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Lech Poznań 0:2 (0:1)
0:1 Mikael Ishak 45′
0:2 Mikael Ishak 51′