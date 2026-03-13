Lech Poznań wpadł w kryzys! Tak źle za Frederiksena jeszcze nie było

Lech Poznań przegrał z Szachtarem Donieck (1:3) w 1/8 finału Ligi Konferencji. Była to trzecia z rzędu porażka Kolejorza. Jak informuje Mateusz Janiak obecna seria to najgorszy wynik za kadencji Nielsa Frederiksena.

Trzy porażki z rzędu! Najgorsza seria Frederiksena w Lechu

Lech Poznań ma obecnie napięty terminarz, ponieważ oprócz regularnych meczów w Ekstraklasie doszła im rywalizacja w Pucharze Polski i Lidze Konferencji. Z krajowego pucharu już odpadli, przegrywając z Górnikiem Zabrze (0:1). Jak się okazuje, był to początek serii kiepskich wyników poznańskiego klubu. Bez punktów zakończyli rywalizację z Widzewem Łódź w lidze, przegrywając (1:2).

Z kolei w ostatni czwartek polegli przed własną publicznością w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji z Szachterem Donieck (1:3). Seria trzech porażek z rzędu może niepokoić kibiców. Z informacji, jakie przekazał Mateusz Janiak, wynika, że za kadencji Nielsa Frederiksena drużyna nie miała jeszcze takiej sytuacji. Duńczyk nigdy nie przegrał trzech spotkań z rzędu.

Złą passę spróbują przełamać w weekend, kiedy zmierzą się z Zagłębiem Lubin w ramach 25. kolejki Ekstraklasy. Nie będzie to wcale łatwe zadanie, ponieważ Miedziowi sensacyjnie zajmują 1. miejsce w tabeli. Na dodatek w rundzie jesiennej Kolejorz przegrał z nimi (1:2).

Na ten moment Lech Poznań zajmuje 3. miejsce w lidze z dorobkiem 38 punktów. Strata do Zagłębia to tylko 3 oczka, więc w przypadku zwycięstwa mogą zrównać się z nimi punktami. Trzeba pamiętać, że za tydzień zagrają rewanżowe starcie z Szachtarem Donieck.