Lech Poznań w kryzysie. Do Wielkopolski przyjedzie Korona Kielce

Lech Poznań zmierzy się z Koroną Kielce przy Bułgarskiej w 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 5 kwietnia, o godz. 20:15. Zespół Nielsa Frederiksena wpadł w dołek, z którego musi się wydostać, by liczyć się w walce o mistrzostwo Polski.

PressFocus Na zdjęciu: Ali Gholizadeh

Czy Lech się odbuduje w końcówce sezonu?

Lech Poznań w sobotnim meczu 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmie Koronę Kielce. Kolejorz nie jest już liderem tabeli, a dwie kolejne porażki sprawiły, że zespół Nielsa Frederiksena traci już pięć punktów do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Jeśli poznaniacy nie chcą stracić kontaktu z czołówką i marzeń o mistrzostwie Polski w sezonie 2024/25, muszą jak najszybciej wrzucić wyższy bieg.

W rundzie wiosennej piłkarze Jacka Zielińskiego prezentują się bardzo solidnie. Choć wciąż są uwikłani w walkę o utrzymanie, cztery zwycięstwa i trzy remisy pozwoliły kielczanom oddalić się od strefy spadkowej. Dopiero w miniony weekend musieli uznać wyższość Radomiaka Radom, przegrywając (1:3) w prestiżowym spotkaniu, mimo że jako pierwsi objęli prowadzenie. Teraz chcą sami sprawić niespodziankę przy Bułgarskiej.

Kto wygra mecz? Lech Poznań

Remis

Korona Kielce Lech Poznań

Remis

Korona Kielce 0 Votes

Dwie porażki z rzędu Kolejorza

W pięciu ostatnich spotkaniach Lechici odnieśli trzy zwycięstwa, jednak obecnie zmagają się z serią dwóch porażek. W minioną sobotę Lech uległ Śląskowi Wrocław (1:3). Co prawda jeszcze w pierwszej połowie do remisu doprowadził Mikael Ishak, ale po przerwie to gospodarze przejęli inicjatywę i zaskoczyli poznaniaków. Wcześniej Kolejorz poniósł bolesną porażkę w ważnym starciu z Jagiellonią Białystok (1:2). Niekorzystna passa nadeszła po serii efektownych triumfów nad Stalą Mielec (3:1), Pogonią Szczecin (3:0) i Zagłębiem Lubin (3:1).

Początek wiosny w wykonaniu Złocisto-Krwistych był znakomity. Po zwycięstwach ze Śląskiem Wrocław (2:0), Stalą (1:0) i Puszczą Niepołomice (2:1) drużyna Jacka Zielińskiego złapała jednak lekką zadyszkę. Najpierw kielczanie podzielili się punktami z Zagłębiem Lubin (1:1), a w poprzedniej kolejce przegrali na własnym stadionie z Radomiakiem Radom (1:3).

Mecze drużyny Lech Poznań Śląsk Wrocław 3 Lech Poznań 1 Jagiellonia Białystok 2 Lech Poznań 1 Lech Poznań 3 Stal Mielec 1 Pogoń Szczecin 0 Lech Poznań 3 Lech Poznań 3 Zagłębie Lubin 1 Mecze drużyny Korona Kielce Korona Kielce 1 Radomiak 3 Zagłębie Lubin 1 Korona Kielce 1 Korona Kielce 2 Puszcza Niepołomice 1 Stal Mielec 0 Korona Kielce 1 Ruch Chorzów 2 Korona Kielce 0

Korona wraca do Poznania z nadzieją na powtórkę

Kielczanie mają świetne wspomnienia z ostatniego starcia z Lechem w Poznaniu. W maju ubiegłego roku Korona pokonała rywali (2:1) po dwóch trafieniach Jewgienija Szykawki. W rundzie jesiennej sezonu 2024/25 w stolicy woj. świętokrzyskiego górą byli Lechici, którzy wygrali (3:2). Poznaniacy odnieśli cztery triumfy nad Koroną w pięciu ligowych potyczkach.

Lech Poznań – Korona Kielce: przewidywane składy

Lech Poznań Niels Frederiksen Korona Kielce Jacek Zielinski Lech Poznań Niels Frederiksen 4-4-1-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 41 Mrożek 2 Pereira 18 Salamon 3 Douglas 29 Carstensen 8 Gholizadeh 24 Jagiełło 43 Kozubal 10 Walemark 22 Murawski 9 Ishak 17 Fornalczyk 20 Dalmau 71 Długosz 6 Pieczek 27 Nuno 11 Nono 37 Zwoźny 5 Resta 24 Smolarczyk 66 Trojak 87 Mamla 41 Mrożek 2 Pereira 18 Salamon 3 Douglas 29 Carstensen 8 Gholizadeh 24 Jagiełło 43 Kozubal 10 Walemark 22 Murawski 9 Ishak 17 Fornalczyk 20 Dalmau 71 Długosz 6 Pieczek 27 Nuno 11 Nono 37 Zwoźny 5 Resta 24 Smolarczyk 66 Trojak 87 Mamla 4-4-1-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Korona Kielce Jacek Zielinski Rezerwowi 11 Daniel Håkans 15 Michal Gurgul 19 Bryan Fiabema 21 Dino Hotic 35 Filip Bednarek 53 Sammy Dudek 55 Maksymilian Pingot 56 Kornel Lisman 77 Mario Gonzalez 90 Wojciech Mońka 1 Xavier Dziekoński 7 Dawid Blanik 8 Martin Remacle 9 Evgeni Shikavka 10 Shuma Nagamatsu 13 Milosz Strzebonski 19 Jakub Konstantyn 28 Marcus Godinho 31 Michał Niedbała 44 Konstantinos Sotiriou 88 Wojciech Kaminski

Lech Poznań – Korona Kielce: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Lech Poznań Zawodnik Powrót Filip Dagerstal Skręcona kostka Nieznany Gísli Thórdarson Uraz ramienia Koniec kwietnia 2025 Antonio Milic Uraz mięśnia Połowa kwietnia 2025 Afonso Sousa Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Korona Kielce Zawodnik Powrót Dominick Zator Uraz mięśnia Niepewny Konrad Matuszewski Kontuzja łydki Nieznany

Gospodarze zdecydowanym faworytem

W ofercie bukmachera STS większe szanse na zwycięstwo przypisano Lechowi Poznań. Jeśli zdecydujesz się postawić na triumf Kolejorza, kurs wynosi 1.46. Zwycięstwo Korony Kielce zostało wycenione na 6.40, a kurs na remis to 4.40.

Lech Poznań Korona Kielce 1.48 4.30 6.25 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Lecha Poznań z Koroną Kielce w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w sobotę (5 kwietnia) o godzinie 20:15. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.