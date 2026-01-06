Lech Poznań sięgnął po trenera z Anglii. Nowy asystent Frederiksena

13:40, 6. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań wzmocnił sztab szkoleniowy. Nowym asystentem trenera Nielsa Frederiksena został Andy Parslow, który dotychczas pracował w angielskiej Championship.

Niels Frederiksen
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Andy Parslow asystentem Nielsa Frederiksena w Lechu

Lech Poznań w grudniu rozstał się z Markusem Uglebjergiem, który przez pół roku pracował u boku trenera Nielsa Frederiksena. Asystent był zmuszony opuścić Kolejorza z powodów osobistych, co zmusiło klub do szybkiego uzupełnienia sztabu szkoleniowego przed startem drugiej części sezonu.

Nowym asystentem Frederiksena został 35-letni Andy Parslow. Anglik do tej pory pracował w Sheffield Wednesday, występującym w angielskiej Championship. Do Poznania trafia z bogatym doświadczeniem zdobytym na Wyspach Brytyjskich. Umowa Parlsowa z Lechem będzie obowiązywać do końca sezonu 2025/26, a zawarto w niej opcję przedłużenia współpracy o kolejne dwa lata.

– Związaliśmy się z Anglikiem na pół roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Ma spore doświadczenie z pracy w takich klubach jak Wimbledon, Swansea czy Sheffield Wednesday na poziomie angielskiej Championship. Parslow dołącza do naszego sztabu od pierwszego dnia zimowego okresu przygotowawczego. Pomoże w codziennej pracy szkoleniowej, w tym przy stałych fragmentach gry – przyznał Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy.

Mistrzowie Polski przygotowania do drugiej części sezonu rozpoczną na zgrupowaniu w Abu Zabi, gdzie rozegrają trzy mecze sparingowe. Pierwsze ligowe spotkanie w 2026 roku piłkarze Frederiksena rozegrają z Lechią Gdańsk w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

POLECAMY TAKŻE

Bartosz Salamon
Krótka przygoda Salamona? Były obrońca Lecha „na walizkach”
Niels Frederiksen
Lech Poznań szykuje pierwszy zimowy transfer. Dopina ostatnie szczegóły
Piłkarze Lecha Poznań
Lech planuje transferowy ruch. Europejskie kluby też obserwują