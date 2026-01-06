Lech Poznań sięgnął po trenera z Anglii. Nowy asystent Frederiksena

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Andy Parslow asystentem Nielsa Frederiksena w Lechu

Lech Poznań w grudniu rozstał się z Markusem Uglebjergiem, który przez pół roku pracował u boku trenera Nielsa Frederiksena. Asystent był zmuszony opuścić Kolejorza z powodów osobistych, co zmusiło klub do szybkiego uzupełnienia sztabu szkoleniowego przed startem drugiej części sezonu.

Nowym asystentem Frederiksena został 35-letni Andy Parslow. Anglik do tej pory pracował w Sheffield Wednesday, występującym w angielskiej Championship. Do Poznania trafia z bogatym doświadczeniem zdobytym na Wyspach Brytyjskich. Umowa Parlsowa z Lechem będzie obowiązywać do końca sezonu 2025/26, a zawarto w niej opcję przedłużenia współpracy o kolejne dwa lata.

– Związaliśmy się z Anglikiem na pół roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Ma spore doświadczenie z pracy w takich klubach jak Wimbledon, Swansea czy Sheffield Wednesday na poziomie angielskiej Championship. Parslow dołącza do naszego sztabu od pierwszego dnia zimowego okresu przygotowawczego. Pomoże w codziennej pracy szkoleniowej, w tym przy stałych fragmentach gry – przyznał Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy.

Mistrzowie Polski przygotowania do drugiej części sezonu rozpoczną na zgrupowaniu w Abu Zabi, gdzie rozegrają trzy mecze sparingowe. Pierwsze ligowe spotkanie w 2026 roku piłkarze Frederiksena rozegrają z Lechią Gdańsk w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy.