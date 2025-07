Lech Poznań osłabiony przed Superpucharem. Frederiksen potwierdza

Lech Poznań w niedzielę zagra z Legią Warszawa w Superpucharze Polski. Niels Frederiksen na konferencji prasowej potwierdził, że Kolejorz przystąpi do spotkania w osłabieniu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Murawski, Hakans, Gholizadeh i Walemark nie zagrają w Superpucharze

Lech Poznań, czyli mistrz Polski oraz Legia Warszawa, czyli triumfator krajowego pucharu zmierzą się w niedzielę (13 lipca) w bezpośrednim starciu w ramach Superpucharu Polski. Spotkanie odbędzie się na Enea Stadion w Poznaniu. Warto wspomnieć, że Wojskowi poprosili o przełożenie meczu ze względu na dwumecz z Aktobe w Lidze Europy, lecz Kolejorz odrzucił ich prośbę.

W piątek odbyła się konferencja prasowa Nielsa Frederiksena przed Superpucharem Polski. Okazuje się, że duński szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z kilku zawodników. W meczu z Legią Warszawa nie zobaczymy: Radosława Murawskiego, Daniela Hakansa, Aliego Gholizadeha o Patrika Walemarka. 54-latek nie traci jednak nadziei na osiągnięcie korzystnego wyniku.

– Szczerze mówiąc, sytuacja zdrowotna w zespole nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Radek Murawski wypadł na dłuższy czas, a z nami nie ma również Daniela Hakansa. Ali wróci do treningów z drużyną w przyszłym tygodniu. W meczu nie zagra także Patrik Walemark. To z pewnością nie jest sytuacja optymalna, ale z drugiej strony liczymy na to, że część zawodników będzie w stanie ich zastąpić – powiedział Niels Frederiksen, cytowany przez serwis sportowy-poznan.pl.

Do tej pory Lech i Legia trzykrotnie grali w Superpucharze Polski. Za każdym razem trofeum zdobywała drużyna z Poznania. Miało to miejsce w 1990, 2015 oraz 2016 roku. W ubiegłym roku trofeum powędrowało do Jagiellonii Białystok po pokonaniu Wisły Kraków (1:0).