Lech Poznań mistrzem Polski. Ishak odebrał trofeum [WIDEO]

Lech z dziewiątym mistrzostwem Polski

Po emocjonującej końcówce sezonu Ekstraklasy ostatecznie to Lech Poznań przypieczętował zdobycie tytułu Mistrza Polski. Tysiące kibiców, którzy zgromadzili się na Enea Stadionie, wybuchnęło radością, a kulminacyjnym momentem było wzniesienie mistrzowskiego trofeum przez kapitana zespołu, Mikaela Ishaka. Następnie rozległa się, jak to zazwyczaj bywa przy takich ceremoniach piosenka „We Are the Champions”.

Drużyna Nielsa Frederiksena wygrała Ekstraklasę po trzech latach przerwy. Przed spotkaniem Kolejorz miał zaledwie punkt przewagi nad Rakowem Częstochowa, jedna oba zespoły wygrały swoje mecze, więc sytuacja w tabeli się nie zmieniła i Lech dzięki zwycięstwu z Piastem Gliwice 1:0 w ostatniej kolejce przypieczętował zdobycie mistrzostwa Polski.

To dziewiąte mistrzostwo Polski w historii Lecha Poznań. Wcześniej zdobywali je w 2022, 2015, 2010, 1993, 1992, 1990, 1984 i 1983 roku.

