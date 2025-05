Gholizadeh bohaterem Lecha. Irańczyk podsumował mecz z Legią

PressFocus Na zdjęciu: Ali Gholizadeh

Ali Gholizadeh: Mam nadzieję, że będziemy się cieszyć z mistrzostwa

W niedzielę odbywał się hit Ekstraklasy, w którym Lech Poznań mierzył się na wyjeździe z Legią Warszawa. Mecz finalnie ułożył się po myśli drużyny Nielsa Frederiksena. Kolejorz zwyciężył na Łazienkowskiej 1:0 i wskoczył na fotel lidera ligi. Bohaterem meczu został Ali Gholizadeh, który popisał się pięknym golem dającym zwycięstwo.

Po końcowym gwizdku Ali Gholizadeh nie krył radości. Irański skrzydłowy przyznał, że jest niezwykle zadowolony z gola w stolicy kraju. 29-latek dodał również, że wierzy w mistrzostwo Lecha Poznań. Warto zaznaczyć, że Kolejorz ma punkt przewagi nad Rakowem Częstochowa, a do końca sezonu pozostały dwie kolejki.

– Gole takie jak dzisiaj zawsze dają mi sporą przyjemność. Był to piękny gol i jestem niezwykle szczęśliwy, że go strzeliłem. Zapewnił nam bardzo istotne trzy punkty. Mam nadzieję, że zdobędziemy mistrzostwo Polski. Siedem meczów temu mówiłem, że cały czas mamy szansę i mimo straty pięciu punktów to jeszcze nie koniec. I teraz widzimy, cały czas mamy dwa spotkania do rozegrania i mam nadzieję, że na końcu to my będziemy się cieszyć z mistrzostwa – powiedział Ali Gholizadeh, cytowany przez oficjalną stroną klubową.

W trwającej kampanii reprezentant Iranu rozegrał 32 spotkania w koszulce Lecha. W tym czasie skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie osiem trafień, a także sześć asyst.