Lech Poznań korzysta z przerwy reprezentacyjnej. Piłkarze mają kilka dni wolnego

Lech Poznań ogłosił, że piłkarze mają wolne do niedzieli w związku z październikową przerwą reprezentacyjną. Mistrzowie Polski mają za sobą intensywny terminarz.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Sześć dni wolnego dla piłkarzy Lecha

Lech Poznań w zeszłym sezonie zdobył 9. mistrzostwo Polski w historii, przerywając trwającą trzy lata przerwę bez tytułu. Drużyna Nielsa Frederiksena walczyła zarówno w eliminacjach Ligi Mistrzów, jak i Ligi Europy, ale porażki sprawiły, że ostatecznie trafiła do fazy ligowej Ligi Konferencji.

Kolejorza na inaugurację europejskich pucharów rozbił Austrię Wiedeń (4:1), a w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy pokonał na wyjeździe GKS Katowice (1:0), a zwycięskiego gola strzelił Bryan Fiabema. Obecnie mistrzowie Polski zajmują 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów.

Rozpoczęła się już październikowa przerwa reprezentacyjna, która daje okazję do krótkiego odpoczynku zawodnikom Lecha, którzy nie wyjechali na zgrupowania narodowe. Klub postanowił wykorzystać czas na regenerację fizyczną. Powołania do swoich reprezentacji otrzymali m.in. Timothy Ouma, Gisli Thordarson czy Luis Palma.

Cały zespół będzie miał wolne niedzieli. Do treningów powróci w poniedziałek, rozpoczynając mikrocykl przygotowawczy przed kolejnym spotkaniem z Pogonią Szczecin, które odbędzie się w niedzielę, 19 października, o godz. 14:45.

41 zawodników z Ekstraklasy pojedzie na zgrupowania pierwszych reprezentacji swoich krajów ✈️



Najwięcej z Legii (7) i Widzewa (5). pic.twitter.com/NZT4qAvEs3 — Goal.pl (@goalpl) October 6, 2025

– To ważne z punktu widzenia fizycznego i mentalnego, by złapać nieco oddechu. Będziemy mieli dość czasu, by przygotować się na kolejne wyzwania, przed nami mecze w Europie, Ekstraklasie i Pucharze Polski, czeka nas pracowity czas. Myślę, że znajdujemy się na dobrej drodze – podkreślił Fiabema, którego cytuje portal poznańskiego Lecha.