Lech Poznań dopiął swego. Kontrowersyjna kartka pomocnika anulowana

Skuteczne odwołanie Lecha Poznań

Lech Poznań w sześciu ostatnich meczach PKO BP Ekstraklasy tylko raz sięgnął po pełną pulę. Aktualny mistrz Polski rozczarowuje w rundzie jesiennej i zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli. Po bezbramkowym remisie z Wisłą Płock w 17. kolejce strata Kolejorza do prowadzącego Górnika Zabrze wynosi już pięć punktów, choć czołówka ligowa pozostaje niezwykle wyrównana.

W meczu w Płocku, Filip Jagiełło w 84. minucie został ukarany żółtą kartką za faul na Ibanie Salvadorze. Powtórki wykazały jednak, że 28-latek nie miał kontaktu z zawodnikiem Wisły, a decyzja sędziego Wojciecha Mycia była błędna. Lech natychmiast odwołał się od tej kartki, kierując protest do Komisji Ligi.

W środę klub otrzymał odpowiedź. Po analizie sytuacji oraz opinii Kolegium Sędziów PZPN Komisja Ligi zdecydowała o uwzględnieniu odwołania i anulowała kartkę pokazana Jagielle. Dla Kolejorza to istotna decyzja, ponieważ była to druga żółta kartka zawodnika w tym sezonie. Jagiełło rozegrał w trwającym sezonie 23 mecze, w których zdobył cztery bramki i dołożył pięć asyst.

Lechici już 7 grudnia zmierzą się na wyjeździe z Cracovią w ramach 18. kolejki Ekstraklasy. Na zakończenie tego roku zagrają dwa mecze w fazie ligowej Ligi Konferencji – z FSV Mainz i Sigmą Ołomuniec.