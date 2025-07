Lech przedłużył kontrakt z bramkarzem. Będzie zmiennikiem Mrozka

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mrozek

Krzysztof Bąkowski na dłużej w Lechu Poznań

Lech Poznań poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Krzysztofem Bąkowskim. Nowa umowa mierzącego 190 centymetrów bramkarza z aktualnym mistrzem PKO BP Ekstraklasy będzie obowiązywała do 30 czerwca 2029 roku. W zbliżającej się kampanii 22-letni golkiper ma pełnić rolę zmiennika trzy lata starszego Bartosza Mrozka, który od dawna jest niekwestionowanym numerem jeden między słupkami ekipy prowadzonej przez Nielsa Frederiksena.

Krzysztof Bąkowski swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Sucharach Suchy Las, następnie szkolił się w akademii Warty Poznań, aż wreszcie w 2013 roku zasilił szeregi szkółki Kolejorza. Perspektywiczny zawodnik nie zadebiutował jeszcze w pierwszym zespole Lecha Poznań, zbierając doświadczenie na wypożyczeniach w Stomilu Olsztyn, Radomiaku Radom, Polonii Warszawa oraz Stali Rzeszów. – Moim celem jest dalszy rozwój, ciężka praca i gotowość do pomocy drużynie w każdej chwili – powiedział młody bramkarz.

.@crisbakowski zostaje na dłużej w Kolejorzu 🔵⚪️ Nowa umowa naszego bramkarza będzie obowiązywać przez najbliższe cztery lata.#Bąkowski2029 pic.twitter.com/syGLq5CuAp — Lech Poznań (@LechPoznan) July 4, 2025

– Krzysiek to golkiper, który praktycznie każdy etap na drodze swojego rozwoju w juniorach przeszedł w naszej akademii. Następnie zbierał cenne doświadczenie już w dorosłej piłce zarówno w naszych rezerwach, jak i na wypożyczeniach w drużynach głównie z zaplecza PKO BP Ekstraklasy – przyznał dyrektor sportowy obecnych mistrzów Polski.

– Za nim pełny sezon rozegrany w Stali Rzeszów, po którym wrócił do Lecha przygotowany na rywalizację o miejsce w naszej bramce. Czeka go z pewnością niełatwe zadanie, ale wierzymy, że posiada on wszelkie predyspozycje ku temu, by zapracować na swoją szansę w najbliższym czasie – dodał Tomasz Rząsa, cytowany przez klubowe media.