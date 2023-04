PressFocus Na zdjęciu: Dominik Hładun

Legia Warszawa w najbliższym meczu zagra z Lechem Poznań

Kosta Runjaić podjął ważną decyzję dotyczącą obsady bramki

W hitowym meczu zagra Dominik Hładun

Trener Legii postawił na Dominika Hładuna

Legia Warszawa już w najbliższym ligowym meczu zmierzy się z Lechem Poznań. Te spotkanie jest niezwykle ważny dla układu tabeli. Kosta Runjaić przed tym starciem miał spory ból głowy. Dominik Hładun czy Kacper Tobiasz? Który z nich powinien zagrać w niedzielę? Ten pierwszy popełnił błąd w ostatnim meczu z Miedzią Legnica. Jednak to nie wpłynęło na decyzję niemieckiego szkoleniowca.

– Dominik Hładun starał się, aby zapewnić nam spokój z tyłu. Jego wkład w nasze wyniki był naprawdę duży. Przy ocenie zawodnika nie patrzę tylko na ostatni mecz, ale na całym sezonie. Dominik cały czas wspierał drużynę, dawał z siebie wszystko i wykorzystał swoją szansę. W spotkaniu z Miedzią zdarzyła mu się zła akcja, ale była ona wynikiem błędu całej defensywy. Nie chciałbym go skreślać przez jedno niepowodzenie. Dominik w niedzielę zagra od początku – stwierdził trener warszawskiej Legii.

– Kacper Tobiasz do momentu kontuzji prezentował bardzo dobry poziom. Jest gotowy do gry, ale nie chcemy na siłę przyśpieszać jego powrotu. W niedzielę Kacper zacznie mecz na ławce rezerwowych. Do momentu kontuzji pierwszym bramkarzem był Kapcer Tobiasz, który nie tylko świetnie prezentował się w meczach, ale także na treningach. Mamy trzech bramkarzy na bardzo wysokim poziomie i korzystamy z tego maksymalnie – dodał Niemiec.

