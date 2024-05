Mason Greenwood może pozostać w Getafe na kolejny sezon, co zasugerował prezydent hiszpańskiego klubu. 22-letni skrzydłowy na pewno nie wróci do Manchesteru United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood zostanie w Getafe na kolejny sezon?

Manchester United nie wyobraża sobie powrotu Masona Greenwooda na Old Trafford. 22-latek w ostatnich tygodniach był poważnie łączony z takimi klubami jak Juventus, Atletico Madryt oraz FC Barcelona. W grę wchodzi jednak jeszcze jeden scenariusz, który jest zaskakujący. Jak się okazuje, 22-latek może kontynuować swoją karierę w Getafe, gdzie obecnie przebywa na zasadzie wypożyczenia.

To można bowiem wywnioskować z ostatnich słów sternika hiszpańskiego zespołu. – Mason Greenwood chce z nami zostać w Getafe na kolejny sezon, a my pragniemy go zatrzymać. Mogę powiedzieć, że Mason na dziewięćdziesiąt procent pozostanie z nami w kampanii 2024/2025 – przyznał prezydent podmadryckiego klubu Angel Torres w wywiadzie udzielonym portalowi “TMW”.

Pozostanie prawoskrzydłowego w Gatefe najprawdopodobniej oznaczałoby kolejne wypożyczenie, ponieważ tej drużyny po prostu nie stać na transfer definitywny jednokrotnego reprezentanta Anglii. Przypomnijmy, że Czerwone Diabły oczekują za swojego piłkarza nawet 50 milionów funtów. Mason Greenwood w aktualnym sezonie na hiszpańskich boiskach rozegrał 33 spotkania, strzelił 10 bramek i zaliczył 6 asyst. Serwis” Transfermarkt” wycenia ofensywnego zawodnika na około 15 milionów euro.