Korona Kielce ogłosiła cenne wzmocnienie. Ostatnio pracował w Legii

Marek Śledź został nowym dyrektorem akademii Korony Kielce. W ostatnich dniach odszedł on z Legii Warszawa. Nazwisko szkoleniowca jest jednym z najgorętszych w branży.

Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Cenne wzmocnienie akademii Korony Kielce

Korona Kielce z całą pewnością może być stosunkowo zadowolona z dotychczasowych wyników w tym sezonie. Być może nie jest rewelacyjnie, ale nie ma też większych powodów do zaniepokojenia. Wiele wskazuje na to, że podopieczni Jacka Zielińskiego zakończą sezon w pierwszej części tabeli i będą mogli uznać to za sukces, ale jednocześnie niedosyt.

Niemniej dobra praca w Kielcach zauważalna jest na wielu płaszczyznach, a w ostatnich latach klub zdecydowanie się rozwinął. Teraz tego dowodem ma być kolejny ważny element, a więc sprowadzenie nowego dyrektora akademii Korony Kielce. Jak poinformował oficjalnie klub, został nim Marek Śledź, a więc były działacz w zakresie szkolenia m.in. Legii Warszawa, w której ostatnio pracował. Jednak poza doświadczeniem w stołecznym klubie, Śledź na koncie ma kierowanie akademią Lecha Poznań czy Rakowa Częstochowa. Poza tym w środowisku zyskał sporą renomę.

Dla Kielczan to bez dwóch zdań cenne wzmocnienie, szczególnie, że do tej pory w akademii pojawiało się wiele talentów. Wystarczy powiedzieć, że w ostatnich latach na poziomie PKO Ekstraklasy zabłysnął chociażby Wiktor Długosz, który jest wychowankiem klubu.

