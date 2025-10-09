Kontuzja w szeregach Jagiellonii. Siemieniec uspokaja

Jagiellonia Białystok w czwartek rozegrała mecz towarzyski z Polonią Warszawa. Podczas spotkania kontuzji nabawił się Kamil Jóźwiak, donosi Jakub Seweryn. Adrian Siemieniec zdradził, że uraz nie jest poważny.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Kamil Jóźwiak doznał drobnego urazu

Jagiellonia Białystok może być dumna ze swojej postawy w tym sezonie. Podopieczni Adriana Siemieńca, mimo rywalizacji w europejskich pucharach, prezentowali bardzo wysoką formę w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Duma Podlasia zeszła bowiem na przerwę reprezentacyjną jako wicelider rozgrywek, tracąc zaledwie punkt do liderującego Górnika Zabrze.

W czwartek Jagiellonia Białystok rozgrywała mecz towarzyski z Polonią Warszawa. Ekstraklasowicz udanie się zaprezentował, zwyciężając 3:1, ale podczas spotkania doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Jakub Seweryn poinformował, że kontuzji nabawił się Kamil Jóźwiak. Pomocnik natychmiastowo poprosił o zmianę i zakończył swój udział w sparingu.

Tymczasem Adrian Siemieniec przekazał optymistyczne informacje w sprawie stanu zdrowia Kamila Jóźwiaka. Szkoleniowiec Jagiellonii Białystok przekazał, że 27-latek oczywiście przejdzie szczegółowe badania, ale jego kontuzja nie jest poważna. Oczekuje się, że skrzydłowy będzie dostępny już w najbliższy wtorek.

Kamil Jóźwiak tego lata dołączył do Jagiellonii Białystok. Dotychczas 27-latek rozegrał jedynie cztery spotkania pod okiem Adriana Siemieńca. Wychowanek Lecha Poznań jeszcze nie miał okazji pokazać się z dobrej strony po powrocie na boiska PKO Ekstraklasy.