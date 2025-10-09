Kontuzja w szeregach Jagiellonii. Siemieniec uspokaja

17:15, 9. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Jakub Seweryn

Jagiellonia Białystok w czwartek rozegrała mecz towarzyski z Polonią Warszawa. Podczas spotkania kontuzji nabawił się Kamil Jóźwiak, donosi Jakub Seweryn. Adrian Siemieniec zdradził, że uraz nie jest poważny.

Adrian Siemieniec
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Kamil Jóźwiak doznał drobnego urazu

Jagiellonia Białystok może być dumna ze swojej postawy w tym sezonie. Podopieczni Adriana Siemieńca, mimo rywalizacji w europejskich pucharach, prezentowali bardzo wysoką formę w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Duma Podlasia zeszła bowiem na przerwę reprezentacyjną jako wicelider rozgrywek, tracąc zaledwie punkt do liderującego Górnika Zabrze.

W czwartek Jagiellonia Białystok rozgrywała mecz towarzyski z Polonią Warszawa. Ekstraklasowicz udanie się zaprezentował, zwyciężając 3:1, ale podczas spotkania doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Jakub Seweryn poinformował, że kontuzji nabawił się Kamil Jóźwiak. Pomocnik natychmiastowo poprosił o zmianę i zakończył swój udział w sparingu.

Tymczasem Adrian Siemieniec przekazał optymistyczne informacje w sprawie stanu zdrowia Kamila Jóźwiaka. Szkoleniowiec Jagiellonii Białystok przekazał, że 27-latek oczywiście przejdzie szczegółowe badania, ale jego kontuzja nie jest poważna. Oczekuje się, że skrzydłowy będzie dostępny już w najbliższy wtorek.

Kamil Jóźwiak tego lata dołączył do Jagiellonii Białystok. Dotychczas 27-latek rozegrał jedynie cztery spotkania pod okiem Adriana Siemieńca. Wychowanek Lecha Poznań jeszcze nie miał okazji pokazać się z dobrej strony po powrocie na boiska PKO Ekstraklasy.

POLECAMY TAKŻE

Oskar Pietuszewski
Pietuszewski nie naciska na transfer. Jagiellonia to odpowiednie miejsce
Oskar Pietuszewski
Urban pominął Pietuszewskiego. Tak zareagował talent Jagiellonii
Jan Urban
Urban zrezygnował z młodego talentu. Yamal pokazuje, jak łatwo się pomylić