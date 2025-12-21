Kibice Legii w euforii po przybyciu Papszuna. Taki scenariusz przewidują

Legia Warszawa po ogłoszeniu Marka Papszuna nowym trenerem najwyraźniej odzyskała wiarę kibiców. Wyniki sondy na stronie Legionisci.com pokazują wyraźnie, że fani widzą przyszłość klubu w kolorowych barwach, mimo trudnej sytuacji w tabeli.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun, Marcin Herra

Kibice Legii wierzą w awans do europejskich pucharów

Legia Warszawa w piątek 19 grudnia oficjalnie ogłosiła zatrudnienie Marka Papszuna. Decyzja zapadła w momencie bardzo trudnym. Stołeczny klub zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Po 18 meczach ma na koncie 19 punktów i traci aż 10 oczek do czwartego miejsca przed rundą wiosenną.

Marek Papszun pojawił się jednak jak impuls, którego kibice wyraźnie potrzebowali. W sondzie przeprowadzonej na stronie Legionisci.com do tej pory wzięło udział blisko 1800 osób. Głosowanie dotyczy miejsca, jakie zajmie stołeczny klub na koniec rozgrywek. Trwa ono dopiero dwa dni i wciąż jest otwarte, ale już teraz pokazuje nastroje trybun. A te są zaskakująco optymistyczne.

Najwięcej głosujących, bo aż 46 procent, wskazuje, że Legia pod wodzą nowego trenera wywalczy możliwość gry w europejskich pucharach. To wyraźny sygnał, że kibice wierzą w szybkie odwrócenie trendu. Kolejne 28 procent uważa, że zespół zajmie bezpieczne miejsce w środku tabeli. Co ciekawe, aż 15 procent głosujących wierzy nawet w mistrzostwo Polski, choć obecna sytuacja sportowa temu nie sprzyja. To pokazuje skalę zaufania do Papszuna.

Tylko niewielka grupa fanów dopuszcza czarne scenariusze. Zaledwie 6 procent ankietowanych sądzi, że Legia do końca sezonu będzie bronić się przed spadkiem, a jedynie 5 procent obawia się degradacji.

Zobacz również: Perez podjął najtrudniejszą decyzję. Legenda opuści Real Madryt