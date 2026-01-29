Kapitan Cracovii wypada z gry na długo. Poważna kontuzja

19:03, 29. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Cracovia

Cracovia poinformowała o długiej absencji Otara Kakabadze. Kapitan Pasów przeszedł operację w związku z kontuzją ścięgna Achillesa. Drużyna do rundy wiosennej przystąpi osłabiona.

Otar Kakabadze
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Otar Kakabadze

Cracovia bez Kakabadze. Kapitan przeszedł operację

Cracovia bardzo dobrze weszła w sezon i rozbudziła apetyty kibiców, którzy uwierzyli w walkę o najwyższe cele. Później nastąpił kryzys, więc rundę jesienną zakończyła na szóstej lokacie. Do lidera ma tylko trzy punkty straty, więc wszystko jest jeszcze możliwe, ale po zimowej przerwie sytuacja wokół klubu nie napawa optymizmem. Zaczęło się od pożegnania prezesa Mateusza Dróżdża. Później drużynę opuścił Mikkel Maigaard, który wybrał ofertę pierwszoligowej Wieczystej Kraków. Lada moment ma pojawić się też komunikat w sprawie Filipa Stojilkovicia, który przenosi się do włoskiej Pisy.

Tuż przed wznowieniem rozgrywek kibice otrzymali jeszcze jeden bolesny cios. Cracovia potwierdziła, że rozpocznie rundę wiosenną bez swojego kapitana. Otar Kakabadze przeszedł operację w związku z kontuzją ścięgna Achillesa i będzie pauzował około trzy miesiące.

„Otar Kakabadze przeszedł zabieg oczyszczający w obrębie ścięgna Achillesa, który ma poprawić komfort treningu i gry. Procedura została wykonana w Finlandii, u światowej sławy chirurga dr Lasse Lempainena i przebiegła bez komplikacji. Planowana przerwa w grze wyniesie około trzy miesiące.” – poinformował klub w swoich mediach społecznościowych.

To bardzo duże osłabienie. Jesienią 30-latek wystąpił w 14 meczach, notując w tym czasie dwa trafienia oraz dwie asysty.

