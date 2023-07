fot. Imago / Patryk Pindral / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: John van den Brom

Lech Poznań w sezonie 2023/2024 wygrał trzy spotkania, licząc wszystkie rozgrywki

Trener John van den Brom ma powody do zadowolenia, bo jego zespół strzelił siedem gola, tracąc tylko dwa

Holenderski szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej odniósł się do tematu związanego z przekładaniem spotkań

John Van den Brom po spotkaniu z Radomiakiem

Lech Poznań po dwóch z rzędu zwycięstwach ligowych ma na swoim koncie sześć oczek, plasując się na pozycji lidera rozgrywek. Nie może zatem dziwić, że szkoleniowiec ekipy z Bułgarskiej był po niedzielnym starciu usatysfakcjonowany.

– Jestem bardzo zadowolony, że zagraliśmy ten mecz między dwoma starciami europejskich pucharów. Wcześniej podjęliśmy decyzję, że nie będziemy chcieli tego spotkania przekładać. Dla nas to jeszcze trochę pre-season, faza okresu przygotowawczego i ważne jest dla nas to, by nasi zawodnicy z każdym meczem byli w coraz lepszej dyspozycji i zbierali te minuty. Tak to teraz wygląda – rzekł John van den Brom cytowany przez LechPoznan.pl.

– Łatwo jest tak mówić, że dobrze, że nie przełożyliśmy meczu, bo go wygraliśmy, ale taki był plan na ten domowy mecz z fantastycznym dopingiem naszych kibiców. Dobrze zagraliśmy, mamy sześć punktów po dwóch spotkaniach, kolejne czyste konto, stosujemy rotacje, co jest ważne – bo mamy teraz 16-17 piłkarzy, a wkrótce i pewnie dwudziestu gotowych do gry. W dobrych momentach strzelaliśmy gole, dobra asysta Dino Hoticia, gol Mikaela Ishaka, cieszy mnie również bramka Filipa Szymczaka. Dobra robota mojego zespołu – dodał Holender.

Lechici kolejne spotkanie rozegrają już w czwartek, mierząc się z Żaligirisem Kowno w roli gościa. Z kolei w następnej kolejce ligowe Kolejorz na wyjeździe zagra z Zagłębiem Lubin.

Czytaj więcej: “Lech zagrał tak, by nam przeszkadzać”

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin