Jakub Czerwiński przedłużył kontrakt z Piastem Gliwice. Nowa umowa doświadczonego stopera będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich kibiców zespołu prowadzonego przez Aleksandara Vukovicia.

IMAGO / Irek Dorozanski / Newspix Na zdjęciu: Jakub Czerwiński

Jakub Czerwiński zostaje w Gliwicach

Doświadczony stoper złożył podpis na nowej umowie

Kontrakt 32-latka z Piastem będzie obowiązywał teraz do 30 czerwca 2026 roku

Oficjalnie: Jakub Czerwiński przedłużył kontrakt z Piastem Gliwice

Piast Gliwice za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przekazał kibicom bardzo dobrą wiadomość. Otóż Jakub Czerwiński zdecydował się przedłużyć kontrakt z klubem. Nowa umowa kapitana będzie obowiązywała przez trzy kolejne sezony.

– Kiedy zimą 2018 roku trafiłem do Piasta na wypożyczenie, nie sądziłem, że 5,5 roku później będę wciąż w klubie. Co więcej, że przedłużę umowę o kolejne 2,5 roku. W dzisiejszych czasach to rzadkość, by jeden zawodnik reprezentował klub przez tak długi okres. Jestem ambitnym zawodnikiem, który zawsze chce grać o czołowe lokaty i właśnie ten argument był dla mnie kluczowy. Przez ten czas klub bardzo urósł. Od walki o utrzymanie po zdobycie upragnionego mistrzostwa. Od sezonu 2018/19 zawsze byliśmy w pierwszej szóstce na koniec sezonu. Żadnemu innemu klubowi w tym czasie to się nie udało. Cieszę się, że jestem częścią Piasta w jego najlepszych latach w historii, ale moim celem jest, aby znów coś wygrać – powiedział 32-latek.

Jakub Czerwiński w koszulce Piasta Gliwice rozegrał do tej pory 181 spotkań. Udało mu się 12-krotnie wpisać na listę strzelców, a także zanotować osiem asyst. Wraz z drużyną sięgnął po mistrzostwo Polski w sezonie 2018/19.

Sprawdź także: PZPN przedstawił nowego selekcjonera reprezentacji Polski U-21