Jagiellonia zdecydowała w sprawie Siemieńca. Wiadomo, co z klauzulą w kontrakcie

13:05, 24. marca 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: TVP Sport

Jagiellonia Białystok skorzysta z możliwości klauzuli w kontrakcie Adriana Siemieńca. Wojciech Strzałkowski w rozmowie z TVP Sport potwierdził, że umowa z trenerem zostanie przedłużona.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Adrian Siemieniec, czyli jeden z największych autorów sukcesów Jagiellonii Białystok. 34-latek przejmował klub w kwietniu 2023 roku, gdy ten walczył o utrzymanie w Ekstraklasie. Rok później niespodziewanie świętował zdobycie historycznego Mistrzostwa Polski. Do listy trofeów dopisał także Superpuchar Polski. Na swoim koncie ma również awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025.

Jakiś czas temu Siemieniec związał się z nową agencją menedżerską. Młody szkoleniowiec podpisał umowę z SEG, co wywołało plotki o możliwym podjęciu pracy za granicą. Chętnych nie brakuje, ponieważ już nieraz pisano o belgijskim Cercle Brugge. Na dodatek kontrakt trenera wygasa po sezonie. Jagiellonia Białystok skorzysta jednak z klauzuli przedłużenia umowy, co potwierdził Wojciech Strzałkowski.

Myślę, że w najbliższym czasie aktywujemy klauzulę przedłużenia kontraktu z trenerem Siemieńcem. Jednak w tej chwili mamy trochę inne problemy. Drużyna złapała lekką zadyszkę. Wydaje mi się, że to jest raczej problem mentalno-psychologiczny związany ze zbyt dużą ilością meczów. Tak mi się wydaje. Może dwa tygodnie przerwy na reprezentację zrobią dobrze i pomogą zresetować się piłkarzom – powiedział Wojciech Strzałkowski w rozmowie z TVP Sport.

Nie zakładacie scenariusza, że nie przedłużycie tej umowy? Nie, nie zakładamy… – potwierdził szef rady nadzorczej Jagiellonii.

