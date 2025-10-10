Jagiellonia w tarapatach. Poważna kontuzja na treningu młodzieżówki

Sławomir Abramowicz doznał kontuzji podczas treningu na zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 21. Uraz potwierdził rzecznik kadry Szymon Tomasik w rozmowie z serwisem Meczyki.pl.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Sławomir Abramowicz kontuzjowany! 6-8 tygodni przerwy

Jagiellonia Białystok ma dwóch przedstawicieli na październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 21. Powołanie od Jerzego Brzęczka tak, jak we wrześniu otrzymali: Oskar Pietuszewski i Sławomir Abramowicz. W piątek (10 października) Biało-Czerwoni zmierzą się w Katowicach z Czarnogórą. Będzie to trzecie spotkanie w ramach eliminacji młodzieżowych Mistrzostw Europy 2027.

Podczas czwartkowego treningu jeden z podstawowych zawodników Jagiellonii doznał poważnej kontuzji. Jak poinformował rzecznik kadry U21 Szymon Tomasik na dłuższy czas z gry wypada Sławomir Abramowicz, czyli podstawowy bramkarz naszej młodzieżówki.

– Mam bardzo złe wieści – na wczorajszym treningu kontuzji doznał Sławomir Abramowicz. Niewykluczone, że Sławek wypadnie na kilka ładnych tygodni. Dziś udał się na badania – uraz więzadłowy w łokciu. Pierwsze diagnozy jeszcze przed badaniem mówią o nawet 6-8 tygodniach przerwy. Niewykluczone, że Sławka czeka operacja – mówił Szymon Tomasik w rozmowie na kanale Meczyki.pl.

Abramowicz to nie tylko „jedynka” w kadrze do lat 21, ale również w Jagiellonii Białystok. Informacje o 6-8 tygodniach przerwy to koszmarne wieści zarówno dla klubu, jak i reprezentacji. Przed Biało-Czerwonymi najważniejsze mecze w el. Mistrzostw Europy, czyli starcia z Czarnogórą, Szwecją i Włochami. Z kolei Duma Podlasia ostatnio rozpoczęła rywalizację na trzecim froncie, czyli w Lidze Konferencji.

O miejsce Abramowicza w bramce reprezentacji Polski powalczy więc Aleksander Bobek i Marcel Łubik. Natomiast w Jagiellonii bramkarze, którzy mogą go zastąpić to 17-letni Adrian Damasiewicz i 19-letni Miłosz Piekutowski.