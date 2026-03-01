Jagiellonia podzieliła się punktami z Legią. Słodko-gorzki mecz Flacha [WIDEO]

Jagiellonia Białystok zremisowała 2:2 z Legią Warszawa w hitowym meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Słodko-gorzkie spotkanie rozegrał Leon Flach. Amerykański pomocnik najpierw strzelił pięknego gola, a później skierował piłkę do własnej bramki.

Leon Flach
Leon Flach

Remis w hitowym spotkaniu Ekstraklasy

W niedzielne późne popołudnie odbyło się spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystok a Legią Warszawa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dzisiejszy mecz zapowiadano jako jeden z największych hitów tej serii gier naszej ligi. Widowisko na Chorten Arenie nie zawiodło oczekiwań zgromadzonych kibiców, którzy obejrzeli cztery bramki oraz mogli liczyć na wiele emocji. W niedzielnym pojedynku nie brakowało bowiem zwrotów akcji.

Zdecydowanie lepiej zawody rozpoczęli gospodarze, którzy od pierwszych minut starali się narzucić swój styl gry. Podopieczni Adriana Siemieńca objęli prowadzenie w 17. minucie po kapitalnym uderzeniu Leona Flacha, który nie dał żadnych szans Otto Hindrichowi. Pięć minut później było już 2:0, kiedy do siatki trafił Afimico Pululu.

Jeszcze przed przerwą goście strzelili kontaktowego gola po tym, jak samobójcze trafienie zaliczył Bernardo Vitala. Po zmianie stron – w 57. minucie – pechowcem okazał się również wspomniany wyżej Leon Flach, który także skierował piłkę do własnej bramki. Zatem dla amerykańskiego pomocnika było to słodko-gorzkie spotkanie.

Jagiellonia Białystok ostatecznie zremisowała 2:2 z Legią Warszawa. W tym momencie sytuacja w tabeli wygląda następująco – drużyna Adriana Siemieńca ma na koncie 38 punktów i pozostaje liderem, natomiast zespół Marka Papszuna z dorobkiem 25 oczek zajmuje 16. miejsce w stawce. Obie ekipy w tej kampanii walczą więc o zupełnie inne cele.

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa 2:2 (2:1)

1:0 Leon Flach 17′

2:0 Afimico Pululu 22′

2:1 Bernardo Vital (samobój) 45+1′

2:2 Leon Flach (samobój) 57′