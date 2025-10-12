Jagiellonia może odetchnąć. Nowe informacje nt. kontuzji Pululu

Jagiellonia Białystok nie musi martwić się zbyt przesadnie o powrót do gry Afimico Pululu. Napastnik może być w kadrze już na mecz z Arką, o czym poinformował Jakub Seweryn na platformie X.

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu może być gotowy już na mecz z Arką

Jagiellonia Białystok w tym sezonie do tej pory spisuje bardzo dobrze. Właściwie poza porażką w meczu z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza w pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy, zespół Adriana Siemieńca jest niepokonany, a mamy przecież już prawie połowę października. To oznacza, że piłkarze z Podlasia są w doskonałej formie i niewiele wskazuje na to, że szybko się zatrzymają.

Niemniej w ostatnim czasie kibiców białostoczan mogło spotkać sporo nerwów, bowiem przed rozpoczęciem przerwy na kadrę pojawiły się informacje o kontuzji Afimico Pululu, która wyeliminuje go ze zgrupowania reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga. To spowodowało oczywiście obawy o to, czy napastnik będzie gotowy na powrót ligi.

Według informacji przekazanych przez Jakuba Seweryna na platformie X (dawniej Twitter), kontuzja Pululu nie wygląda na nic poważnego. Jeśli napastnik będzie czuł się dobrze, to może już od wtorku będzie w treningu. Jest więc szansa, że znajdzie się w kadrze na mecz z Arką Gdynia.

Afimico Pululu w tym sezonie zdobył już siedem goli oraz zanotował dwie asysty w 16-stu rozegranych meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 4 miliony euro.

