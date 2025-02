Jagiellonia zaskoczyła kibiców! Rozchwytywany piłkarz przedłużył kontrakt

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Bramkarz Jagiellonii na dłużej w klubie

Jagiellonia Białystok w tym sezonie znów spisuje się rewelacyjnie. Runda wiosenna w PKO Ekstraklasie rozpoczęła się dla mistrzów Polski od wysokiego pokonania Radomiaka Radom. Następnie przytrafiła się wpadka ze Stalą Mielec, ale kilka dni później w ramach pierwszego meczu fazy play-off udało się pokonać Baćkę Backa Topola, co przed rewanżem stawia Dumę Podlasia w dużo bardziej uprzywilejowanej pozycji. Z kolei dzięki zwycięstwu nad Motorem zniwelowana została strata do Lecha Poznań.

Tym samym białostoczanie nadal są w walce o mistrzostwo Polski, a także są bardzo blisko gry w kolejnej fazie rozgrywek Ligi Konferencji Europy. To jednak nie są jedyne dobre informacje dla kibiców. Jagiellonia poinformowała bowiem, że swoją dotychczasową umowę z klubem przedłużył Sławomir Abramowicz. Rozchwytywany bramkarz podpisał nowy kontrakt, który obowiązywać będzie do końca czerwca 2028 roku. Dla wielu kibiców to przynajmniej lekkie zaskoczenie, bowiem jeszcze kilka tygodni temu mówiło się o tym, że 20-latek może odejść do zagranicznego klubu.

WIDEO: Boniek: Ekstraklasa jest ciekawa

Sławomir Abramowicz w tym sezonie rozegrał dla Jagiellonii Białystok 32 mecze, w których 12 razy zachował czyste konto. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na milion euro. Golkiper rozegrał dotychczas 42 oficjalne mecze w barwach Jagi.

Zobacz także: Pyrka na liście życzeń klubu z Bundesligi! Raków ma poważnego rywala