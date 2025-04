Jagiellonia inwestuje w przyszłość. Wielki talent zostaje w klubie

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski (w środku)

Jagiellonia zatrzyma utalentowanego piłkarza na dłużej

Jagiellonia Białystok w tym sezonie na dobre wprowadziła do gry utalentowanego Oskara Pietuszewskiego. Raptem 16-letni piłkarz pełni coraz ważniejszą rolę w ekipie Adriana Siemieńca i regularnie pojawia się na boisku. Dla pierwszej drużyny zaliczył 15 spotkań – miał okazję rywalizować między innymi z Cercle Brugge w Lidze Konferencji czy Legią Warszawa w Pucharze Polski.

W Białymstoku mają świadomość, jak wielki potencjał drzemie w skrzydłowym. Od pewnego czasu trwały więc prace w celu zatrzymania go w klubie na dłużej. Jagiellonia nie mogła dopuścić do sytuacji, w której straciłaby go za darmo. Udało się wypracować porozumienie, a w niedzielę pojawił się oficjalny komunikat.

Pietuszewski podpisał z Jagiellonią nową umowę, która obowiązuje do 2027 roku. Znalazła się w niej również opcja przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

– Oskar wykonuje bardzo duże postępy w tym sezonie, co nas jako klub niezmiernie cieszy. Od momentu debiutu stale się rozwija, pokazując charakter, jakość piłkarską i gotowość do rywalizacji na najwyższym poziomie. Wiemy, z jak dużym talentem mamy do czynienia, ale zdajemy sobie też sprawę, że przed nim wciąż wiele pracy. To dopiero początek drogi. Nowy kontrakt to ważny, strategiczny ruch – wyraz wzajemnego zaufania obu stron. Oskar rośnie wraz z Jagiellonią, ale kluczowe jest, by nie stracił koncentracji i dalej podążał we właściwym kierunku – przekazał w oficjalnym komunikacie dyrektor Łukasz Masłowski.