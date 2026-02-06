Jagiellonia Białystok ogłosiła kadrę na Ligę Konferencji. Trzy zmiany

07:24, 6. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok zagra w rundzie play-off Ligi Konferencji, gdzie powalczą o awans do 1/8 finału. Adrian Siemieniec podał kadrę na europejskie puchary. Do listy dopisanych zostało trzech zawodników.

Adrian Siemieniec
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia Białystok – kadra na Ligę Konferencji

Jagiellonia Białystok na jesień rywalizowała w fazie ligowej Ligi Konferencji. Podopieczni Adriana Siemieńca w sześciu meczach odnieśli dwa zwycięstwa, trzy remisy i raz przegrali. W efekcie zajęli 17. miejsce w tabeli, co dało im awans do rundy play-off fazy pucharowej.

W losowaniu drabinki nie mieli jednak szczęścia. Jagiellonia trafiła na przedstawiciela z TOP5 lig w Europie – Fiorentinę. Włoski klub to dwukrotny finalista rozgrywek Ligi Konferencji (2023, 2024). Dwumecz z Violą odbędzie się 19 i 26 lutego. Gospodarzem pierwszego spotkania będzie Duma Podlasia. W przypadku zwycięstwa w 1/8 finału trafią na Strasbourg lub Raków Częstochowa. Zanim jednak odbędzie się mecz w fazie pucharowej, Jagiellonia ogłosiła kadrę zawodników na europejskie puchary.

– Jagiellonia Białystok zgłosiła zawodników uprawnionych do gry w fazie pucharowej Ligi Konferencji UEFA. Względem listy z fazy ligowej Klub dopisał trzech zawodników. Tymi graczami są Andy Pelmard, Kamil Jóźwiak oraz Samed Bazdar – poinformował klub.

Kadra Jagiellonii Białystok na Ligę Konferencji:

Bramkarze: Sławomir Abramowicz, Miłosz Piekutowski, Adrian Damasiewicz, Jakub Rabiczko

Obrońcy: Bernardo Vital, Andy Pelmard, Yuki Kobayashi, Dusan Stojinović, Bartłomiej Krasiewicz, Norbert Wojtuszek, Alex Pozo, Bartłomiej Wdowik

Pomocnicy: Miki Villar, Eryk Kozłowski, Dawid Drachal, Bartosz Mazurek, Tara Romańczuk, Kamil Jóźwiak, Sergio Lozano, Leon Flach, Toki Hirosawa

Napastnicy: Afimico Pululu, Samed Bazdar, Dimitris Rallis, Youssuf Sylla, Jesus Imaz

