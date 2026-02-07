Jagiellonia Białystok w sobotę mierzyła się z Motorem Lublin w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Rywalizacja była niezwykle zacięta, ale zakończyła się pewnym triumfem podopiecznych Adriana Siemieńca (4:1).

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin oraz Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok lepsza od Motoru Lublin

W sobotnie późnie popołudnie odbył się interesujący mecz w ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Jagiellonia Białystok przed własną publicznością podejmowała Motor Lublin. Podopieczni Adriana Siemieńca przystąpili do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad Widzewem Łódź (3:1). Drużyna z województwa lubelskiego natomiast przed tygodniem pokonała Pogoń Szczecin (2:1).

Rywalizacja w Białymstoku od pierwszych minut stała na bardzo wysokim poziomie. Strzelanie rozpoczęło się już w 13. minucie. To właśnie wtedy Jagiellonia objęła prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Afimico Pululu.

Afimico Pululu daje Jagiellonii prowadzenie w meczu z Motorem! 👊



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/NdWuSpWZqi — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 7, 2026

Na odpowiedź Motoru Lublin nie trzeba było specjalnie długo czekać. Podopieczni Mateusza Stolarskiego szybko doprowadzili do wyrównania, a szczęśliwcem, który trafił do siatki, okazał się Jacques Mbaye Ndiaye. Gol Senegalczyka był ostatnim tego typu akcentem w pierwszej odsłonie.

Od początku drugiej połowy oglądaliśmy bardzo ciekawe i wyrównane starcie. Zarówno Jagiellonia Białystok jak i Motor Lublin mieli swoje okazje bramkowe. Z każdą kolejną minutą jednak częściej do głosu dochodzili gospodarze, którzy w 72. minucie ponownie wyszli na prowadzenie. Tym razem do siatki trafił nowy nabytek – Samed Bażdar. Chwilę później Duma Podlasia cieszyła się z kolejnego gola, bowiem na listę strzelców wpisał się Jesus Imaz.

𝐉𝐀𝐆𝐀 𝐎𝐍 𝐅𝐈𝐑𝐄! 🔥🔥 Gospodarze wrzucili wyższy bieg w drugiej połowie i prowadzą już 3:1 po golach Baždara i Imaza! 💪



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/LGfOejxhMv — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 7, 2026

Motor Lublin próbował jeszcze odpowiedzieć, ale kluczowym zawodnikom brakowało już siły, a zmiennicy nie odnaleźli się na boisku. Wynik w ostatniej akcji uległ jeszcze zmianie, kiedy Ivana Brkicia pokonał Taras Romanczuk. Tym samym trzy punkty zostają w Białymstoku.

Jagiellonia Białystok w kolejnym meczu zmierzy się na wyjeździe z Cracovią. Motor Lublin natomiast podejmie Lechię Gdańsk.

Jagiellonia Białystok – Motor Lublin 4:1

Pululu (13′), Bażdar (72′), Imaz (76′), Romanczuk (90+2′) – Ndiaye (31′)