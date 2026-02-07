Maszyna Siemieńca naoliwiona. Jagiellonia z wysokim zwycięstwem [WIDEO]

19:34, 7. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / Canal+ Sport

Jagiellonia Białystok w sobotę mierzyła się z Motorem Lublin w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Rywalizacja była niezwykle zacięta, ale zakończyła się pewnym triumfem podopiecznych Adriana Siemieńca (4:1).

Piłkarze Motoru Lublin oraz Jesus Imaz
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin oraz Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok lepsza od Motoru Lublin

W sobotnie późnie popołudnie odbył się interesujący mecz w ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Jagiellonia Białystok przed własną publicznością podejmowała Motor Lublin. Podopieczni Adriana Siemieńca przystąpili do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad Widzewem Łódź (3:1). Drużyna z województwa lubelskiego natomiast przed tygodniem pokonała Pogoń Szczecin (2:1).

Rywalizacja w Białymstoku od pierwszych minut stała na bardzo wysokim poziomie. Strzelanie rozpoczęło się już w 13. minucie. To właśnie wtedy Jagiellonia objęła prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Afimico Pululu.

Na odpowiedź Motoru Lublin nie trzeba było specjalnie długo czekać. Podopieczni Mateusza Stolarskiego szybko doprowadzili do wyrównania, a szczęśliwcem, który trafił do siatki, okazał się Jacques Mbaye Ndiaye. Gol Senegalczyka był ostatnim tego typu akcentem w pierwszej odsłonie.

Od początku drugiej połowy oglądaliśmy bardzo ciekawe i wyrównane starcie. Zarówno Jagiellonia Białystok jak i Motor Lublin mieli swoje okazje bramkowe. Z każdą kolejną minutą jednak częściej do głosu dochodzili gospodarze, którzy w 72. minucie ponownie wyszli na prowadzenie. Tym razem do siatki trafił nowy nabytek – Samed Bażdar. Chwilę później Duma Podlasia cieszyła się z kolejnego gola, bowiem na listę strzelców wpisał się Jesus Imaz.

Motor Lublin próbował jeszcze odpowiedzieć, ale kluczowym zawodnikom brakowało już siły, a zmiennicy nie odnaleźli się na boisku. Wynik w ostatniej akcji uległ jeszcze zmianie, kiedy Ivana Brkicia pokonał Taras Romanczuk. Tym samym trzy punkty zostają w Białymstoku.

Jagiellonia Białystok w kolejnym meczu zmierzy się na wyjeździe z Cracovią. Motor Lublin natomiast podejmie Lechię Gdańsk.

Jagiellonia Białystok – Motor Lublin 4:1

Pululu (13′), Bażdar (72′), Imaz (76′), Romanczuk (90+2′) – Ndiaye (31′)

