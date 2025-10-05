Michał Kość/ PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Jagiellonia razy trzy. Korona

Fatalny start i natychmiastowa reakcja. Jagiellonia Białystok w pierwszym meczu sezonu została rozbita przez Bruk-Bet Termalicę Nieciecza aż 0:4. Jednak podopieczni Adriana Siemieńca nie zamierzali długo rozpamiętywać tej wpadki i w odpowiedzi na przegraną zaliczyli serię pięciu spotkań z rzędu ze zwycięstwem.

Po czwartkowym pojedynku z Hamrun Spartans „Pszczółki” mogły pochwalić się passą 15 potyczek bez porażki. W rywalizacji z Koroną Kielce nie zamierzały zmieniać zbyt wiele. Nawet jeżeli goście nie przegrali dziewięciu kolejnych potyczek.

Premierowa odsłona pojedynku w Białymstoku była wyjątkowo wyrównana i wydawało się, że zakończy się remisem. Jednak Sergio Lozano postanowił przerwać ten impas. Hiszpan zebrał piłkę wybitą przez jednego z obrońców i oddał strzał z dystansu. Xavier Dziekoński nie był w stanie zareagować – futbolówka po rykoszecie wylądowała w siatce.

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐒𝐄𝐑𝐆𝐈𝐎 𝐋𝐎𝐙𝐀𝐍𝐎! ✌️⚽ Jagiellonia podwyższa prowadzenie w meczu z Koroną! 💪



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/HkxTHQOzmB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 5, 2025

W 56. minucie Lozano cieszył się z dubletu. I znowu przymierzył zza szesnastki. Tym razem popisał się kapitalnym uderzeniem przy słupku. Dziekoński wyciągnął się jak struna, ale nie zdołał zatrzymać tej próby.

Wynk w 82. minucie prowadzenie podwyższył Jesus Imaz, który skorzystał z podania Oskara Pietuszewskiego. Korona odpowiedziała dopiero w doliczonym czasie gry. Nikodem Niski dorzucił z narożnika boiska, a Konstantinos Sotiriou zamknął dośrodkowanie celną główką. Jagiellonia w dziesięciu meczach zgromadziła 21 punktów i awansowała na pozycję lidera. Kielczanie z dorobkiem 18 oczek zajmują 4. lokatę.

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce 2:0 (1:0)

Sergio Lozano 45′, 56′, Jesus Imaz 82′