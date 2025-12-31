Jagiellonia Białystok blisko rekordowego transferu. Negocjacje na ostatniej prostej!

Jagiellonia Białystok prowadzi rozmowy z FC Porto w sprawie sprzedaży Oskara Pietuszewskiego. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl przekazał, że graniczną datą w negocjacjach jest 10 stycznia.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Rozmowy Jagiellonii z Porto nabierają tempa

Jagiellonia Białystok powoli godzi się ze stratą jednego z największych wychowanków w swojej historii. Mowa o Oskarze Pietuszewskim, który wzbudził ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. 17-letni skrzydłowy znalazł się m.in. na listach życzeń Barcelony, Atletico Madryt, a nawet Manchesteru City.

Najkonkretniejsze działania wykazuje jednak FC Porto. Portugalski gigant jest gotowy wyłożyć za Polaka nawet 10 milionów euro. Według ustaleń portalu Meczyki.pl, rozmowy pomiędzy klubami wyraźnie przyspieszyły i wszystko wskazuje na to, że ostateczna decyzja zapadnie na początku stycznia.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk, graniczną datą w negocjacjach jest 10 stycznia. To właśnie do tego momentu strony mają rozstrzygnąć, czy transfer dojdzie do skutku. Sam zawodnik jest bardzo zainteresowany przeprowadzką do Portugalii.

W barwach Smoków występują obecnie dwaj reprezentanci Polski – Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Trenerem zespołu jest 36-letni Francesco Farioli, który objął stanowisko w lipcu. Trzydziestokrotni mistrzowie Portugalii są aktualnie liderem tabeli rozgrywek.

W trwającym sezonie Pietuszewski rozegrał 31 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z Jagiellonią obowiązuje do czerwca 2027 roku.