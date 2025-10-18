Jagiellonia Białystok pokonała Arkę Gdynia
W sobotę swoje spotkanie ligowe po przerwie reprezentacyjnej rozegrała Jagiellonia Białystok. Duma Podlasia tego dnia przed własną publicznością podejmowała Arkę Gdynia. Podopieczni Adriana Siemieńca przystąpiła do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Koroną Kielce (3:1). Drużyna Dawida Szwargi również dobrze wspomina swój ostatni występ, ponieważ pokonała Cracovię (2:1).
Pierwsza odsłona rywalizacji w Białymstoku przyniosła tylko jedno trafienie. W 18. minucie Jagiellonia objęła prowadzenie za sprawą Sergio Lozano.
Gospodarze w kolejnych minutach również mieli przewagę nad Arką Gdynia. Podopieczni Adriana Siemieńca jednak nie zdołali podwyższyć rezultatu i schodzili na przerwę z jednobramkową zaliczką.
W drugiej odsłonie Jagiellonia Białystok całkowicie zdominowała rywala. W 57. minucie błędy piłkarzy Arki Gdynia wykorzystał Youssuf Sylla.
Gospodarze poszli za ciosem i w 66. minucie Afimico Pululu podwyższył rezultat. Arka Gdynia bardzo długo rozpamiętywała straconego gola, ponieważ chwilę później gwiazda Jagiellonii Białystok strzeliła swojego drugiego gola. Goście finalnie nie zdołali odpowiedzieć nawet honorowym trafieniem i rywalizacja zakończyła się wysokim triumfem Dumy Podlasia.
Jagiellonia Białystok już w najbliższy czwartek zagra na wyjeździe z RC Strasbourg w Lidze Konferencji Europy. Arka Gdynia natomiast w sobotę zagra u siebie z Piastem Gliwice.
Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia 4:0
Lozano (18′), Sylla (56′), Pululu (66′, 70′)