Jagellonia Białystok w sobotę podejmowała Arkę Gdynia. Rywalizacja ułożyła się po myśli gospodarzy z Białegostoku, którzy rozgromili rywala rezultatem 4:0.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Jagiellonia Białystok pokonała Arkę Gdynia

W sobotę swoje spotkanie ligowe po przerwie reprezentacyjnej rozegrała Jagiellonia Białystok. Duma Podlasia tego dnia przed własną publicznością podejmowała Arkę Gdynia. Podopieczni Adriana Siemieńca przystąpiła do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Koroną Kielce (3:1). Drużyna Dawida Szwargi również dobrze wspomina swój ostatni występ, ponieważ pokonała Cracovię (2:1).

Pierwsza odsłona rywalizacji w Białymstoku przyniosła tylko jedno trafienie. W 18. minucie Jagiellonia objęła prowadzenie za sprawą Sergio Lozano.

𝐒𝐄𝐑𝐆𝐈𝐎 𝐋𝐎𝐙𝐀𝐍𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎! 💪



Spryt połączony z precyzją i Jagiellonia prowadzi z Arką! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/Rzx2GRR4FA — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 18, 2025

Gospodarze w kolejnych minutach również mieli przewagę nad Arką Gdynia. Podopieczni Adriana Siemieńca jednak nie zdołali podwyższyć rezultatu i schodzili na przerwę z jednobramkową zaliczką.

W drugiej odsłonie Jagiellonia Białystok całkowicie zdominowała rywala. W 57. minucie błędy piłkarzy Arki Gdynia wykorzystał Youssuf Sylla.

Takich błędów przeciwko Jagiellonii popełniać nie można 👀



Youssuf Sylla na 2:0! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/ArydEyb7sZ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 18, 2025

Gospodarze poszli za ciosem i w 66. minucie Afimico Pululu podwyższył rezultat. Arka Gdynia bardzo długo rozpamiętywała straconego gola, ponieważ chwilę później gwiazda Jagiellonii Białystok strzeliła swojego drugiego gola. Goście finalnie nie zdołali odpowiedzieć nawet honorowym trafieniem i rywalizacja zakończyła się wysokim triumfem Dumy Podlasia.

Jagiellonia Białystok już w najbliższy czwartek zagra na wyjeździe z RC Strasbourg w Lidze Konferencji Europy. Arka Gdynia natomiast w sobotę zagra u siebie z Piastem Gliwice.

Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia 4:0

Lozano (18′), Sylla (56′), Pululu (66′, 70′)