IMAGO / LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk Wrocław rozpoczyna obronę fotela lidera Ekstraklasy

Ekipa Jacka Magiery chce powtórzyć wyniki z rundy jesiennej

Mówi teraz o tym sam szkoleniowiec

Utrzymają pozycję?

Śląsk Wrocław do startu nowej rundy przygotowywał się nieco inaczej niż reszta zespołów. Większość ekstraklasowiczów wybrała obozy w Turcji, ale lider tabeli postawił na Chorwację. To właśnie tamtejsze boiska i klimat ma przełożyć się na obronę fotelu lidera naszej Ekstraklasy w nadchodzących miesiącach. Śląsk bowiem dość sensacyjnie przewodzi, ale nie ma zamiaru rezygnować z okazji do zajęcia czołowych miejsc.

– Czy finisz poza ligowym top 3 byłby porażką? Nie, w żadnym wypadku nie. Natomiast będziemy grali o to, by mieć jak najlepszy wynik. Ja jestem ambitny, drużyna jest ambitna. Jest głodna tego, by osiągnąć sukces. Nie widzę powodu, by nie być pazernym na wygrywanie. Natomiast jeżeli zajmiemy czwarte miejsce – przyjmę to. Nie wywieram żadnej presji na drużynę – mówi Jacek Magiera w rozmowie z “Weszło.TV”.

