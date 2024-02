PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Motor Lublin chce powalczyć o awans do PKO Ekstraklasy

Pomóc w tym ma kolejny transfer

Fortuna 1. liga wraca już w przyszły weekend

Wzmocnienie ataku

Motor Lublin należy do jednych z największych, jeśli nie po prostu największej sensacji rundy jesiennej tego sezonu Fortuna 1. ligi. Beniaminek ligi szybko zaadaptował się do realiów zaplecza Ekstraklasy i praktycznie z miejsca zdołał zadomowić się w czołówce stawki, co nie jest łatwe w pierwszoligowych realiach. To powoduje, że ekipa Goncalo Feio już od końcówki roku przygotowuje się do walki o kolejny awans z rzędu. Aby to się jednak udało konieczne są transfery, które podniosą jakość składu.

Dotychczas lublinianie pozyskali już trzech piłkarzy. Chodzi mianowicie o Pawła Stolarskiego, Kamila Kruka oraz Jacques Ndiaye z Senegalu. Teraz z kolei – według informacji Sport.pl – blisko dołączenia do klubu jest Samuel Mraz. 26-letni Słowak ostatnio był bez klubu, a wkrótce ma przejść testy medyczne. Nazwisko napastnika może być znane fanom Ekstraklasy, bowiem ten gracz rozegrał jakiś czas temu 29 spotkań w Zagłębiu Lubin, gdzie zdobył trzy gole i zanotował jedną asystę. Jednak od tego czasu był on w aż sześciu klubach.

