Iordanescu z klauzulą. Legia się zabezpieczyła

Wojciech Dobrzyński / Legionisci.com / PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu, Michał Żewłakow, Marcin Herra

Legia noże szybko zrezygnować z Iordanescu

Dopiero po blisko trzech tygodniach Legia Warszawa zaprezentowała następcę Gocalo Feio. Został nim Edward Iordanescu, były szkoleniowiec reprezentacji Rumunii. Kim jest nowy szkoleniowiec Wojskowych? Goal.pl rozmawiał z Danielem Stanciu, analitykiem piłkarskim i przyjacielem rodziny trenera stołecznej ekipy.

Iordanescu popisał kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku. Jednak nie oznacza to, że wypełni on to porozumienie. Portal Digi Sport powołuje się na informacje wspomnianego wyżej Stanciu, który twierdzi, że w umowie nowego opiekuna zdobywców Pucharu Polski zawarto specjalną klauzulę. Dotyczy ona zdobycia tytułu mistrzowskiego. Jeżeli Legia nie zakończy sezonu na pierwszym miejscu, Rumun może zostać zwolniony lub samodzielnie zrezygnować ze stanowiska.

Dla Wojskowych, oczywiście oprócz dobrych wyników w Europie, kluczowe znaczenie ma sukces w Ekstraklasie. Legia raz ostatni sięgnęła po złoty medal w 2021 roku. Od tamtego momentu ekipa z Łazienkowskiej najwyżej uplasowała się na 2. miejscu w sezonie 2022/23 – wtedy straciła dziewięć punktów do Rakowa Częstochowa.