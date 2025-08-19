Iordanescu odzyska kluczowego piłkarza! Dobre wieści dla Legii

Legia Warszawa w czwartek zagra z Hibernianem w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Jak podaje TVP Sport możliwy jest powrót Jurgena Elitima. Kolumbijczyk ostatnio leczył kontuzję.

Jurgen Elitim ma wrócić do składu Legii na mecz z Hibernianem

Legia Warszawa odpadła z Ligi Europy, przegrywając w dwumeczu z AEK-iem Larnaka. Nie oznacza to jednak, że Wojskowi nie wystąpią w europejskich pucharach. Podopieczni Edwarda Iordanescu wciąż mają szanse na grę w fazie ligowej Ligi Konferencji. O awans zagrają w 4. rundzie eliminacji ze szkockim Hibernianem. Według najnowszych informacji do wyjściowego składu ma wrócić kluczowy zawodnik.

Jak podaje Piotr Kamieniecki z TVP Sport, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w wyjściowej jedenastce znajdzie się Jurgen Elitim. Kolumbijczyk od dłuższego czasu trenuje z pełnym obciążeniem. W ostatnim meczu z Wisłą Płock rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, ale zameldował się na boisku w 61. minucie, zastępując Ryoyę Morishitę.

Powrót 26-latka do składu to duże wzmocnienie Legii, ponieważ Elitim jest kluczowym piłkarzem w układance rumuńskiego szkoleniowca. Ponadto do dyspozycji Iordanescu będzie również Bartosz Kapustka, który pauzował w ostatnim meczu ze względu na czerwoną kartkę.

Elitim trafił do Legii Warszawa w lipcu 2023 roku z Watfordu. Łącznie wystąpił w 78 meczach, w których zdobył 3 gole i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 2 miliony euro.

Spotkanie Hibernian – Legia zaplanowano na czwartek (21 sierpnia) o godzinie 21:00. Rewanż w Warszawie odbędzie się tydzień później, czyli 28 sierpnia na Stadionie Wojska Polskiego.