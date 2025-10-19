Iordanescu odbył rozmowę z Mioduskim. Musi zmienić nie tylko wyniki

09:22, 19. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Legia.net

Edward Iordanescu odbył poważną rozmowę z właścicielem Legii Dariuszem Mioduskim. Według informacji przekazanych przez serwis "Legia.net", trener cieszy się zaufaniem, ale musi poprawić nie tylko wyniki, ale i styl.

Edward Iordanescu
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia oczekuje nie tylko lepszych wyników, ale i stylu

Legia Warszawa w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Właściwie należałoby powiedzieć, że przy takiej jakości kadry oraz wszystkiego dookoła, zespół ze stolicy powinien być zdecydowanie wyżej w ligowej tabeli. Aktualnie jednak klub lokuje się dopiero na 8. miejscu w PKO Ekstraklasie z dorobkiem 15 oczek. To wyniki niezadawalający, a gdy dodać do tego porażkę w Lidze Konferencji Europy, to naturalne są głosy o możliwym rozstaniu się z trenerem Edwardem Iordanescu.

Wiadomo jednak, że to w tym momencie raczej nie będzie miało miejsca. Według informacji przekazanych przez serwis „Legia.net”, Rumun cieszy się zaufaniem władz klubu, ale w ostatnim czasie doszło do poważnego spotkania z prezesem i właścicielem klubu, Dariuszem Mioduskim. Jednym z omawianych tematów miał być styl zespołu. Tak więc poza poprawą wyników, Iordanescu musi także przekuć możliwości piłkarzy na dobrą, ofensywną grę.

Przed Legią teraz prawdziwy maraton spotkań. Już dzisiaj mecz z Zagłębiem Lubin w PKO Ekstraklasie, a następnie w czwartek rywalizacja przeciwko Szachtarowi Donieck w Lidze Konferencji Europy. Z pewnością więc zadanie postawione przed Iordanescu nie będzie łatwe do realizacji.

