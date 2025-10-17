Iordanescu nie ma wątpliwości. Powiedział o przyszłości w Legii

Edward Iordanescu pomimo medialnego szumu nie ma zamiaru ruszać się z Legii Warszawa. Szkoleniowiec zaprzeczył ostatnim plotkom nt. powrotu do Rumunii w rozmowie z tamtejszym serwisem "digisport.ro".

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Iordanescu zostaje w Legii, jasna deklaracja trenera

Legia Warszawa w tym sezonie radzi sobie raczej dość przeciętnie i wydaje się, że po dotychczasowych meczach nie może ona być zadowolona z osiąganych wyników. Szczególnie w ostatnim czasie krytyka dotycząca Edwarda Iordanescu zaczęła się nasilać, a to m.in. przez fakt, że na mecz Ligi Konferencji Europy szkoleniowiec wystawił nieco bardziej rezerwowy skład. Miało to pomóc w przygotowaniu do starcia z Górnikiem Zabrze. Finalnie jednak oba te mecze zostały przegrane przez Wojskowych.

Poza tym także w ostatnich tygodniach Rumun łączony był z potencjalnym przejęciem reprezentacji swojego kraju, a właściwie to powrotem za jej stery. To, w połączeniu z wcześniejszymi doniesieniami tamtejszych mediów oraz wypowiedziami szkoleniowca, z pewnością mogło wzbudzać zaniepokojenie fanów. Teraz jednak Edward Iordanescu w rozmowie z „digisport.ro” zaprzeczył plotkom nt. odejścia z Legii.

– Ostatnio widzę, że w mediach pojawiło się wiele spekulacji, ale chciałbym to jasno wyjaśnić: temat mojego powrotu do reprezentacji Rumunii obecnie nie istnieje. Jestem trenerem Legii Warszawa, mam ważny kontrakt i w stu procentach skupiam się na pracy tutaj. Cała moja uwaga, energia i zaangażowanie są poświęcone klubowi – powiedział Edward Iordanescu w rozmowie z serwisem „digisport.ro” cytowany przez „Legia.net”.

