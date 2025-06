Huja zagra w Ekstraklasie. Mamy najnowsze informacje na temat portugalskiego obrońcy [NASZ NEWS]

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

25 lat, dobre oceny, zanosi się na ciekawy transfer

Marian Huja jest wychowankiem Belenenses, ale większą część seniorskiej kariery spędził w Rumunii. Zbiera tam dobre o ceny i od pewnego czasu był już na radarze klubów z innych lig, nie wyłączając Ekstraklasy. Jak goal.pl przekazał w czwartek wieczorem, Pogoń Szczecin osiągnęła porozumienie co do transferu tego gracza z jego rumuńskim pracodawcą.

Nieco wcześniej dotarły do nas wieści, że o piłkarza starał się też Górnik Zabrze, ale oferta śląskiego klubu -100 tysięcy euro, została przez rumuński klub odrzucona. W przypadku Pogoni sprawy potoczyły się jednak inaczej.



Z najnowszych informacji goal.pl wynika, że sprawa jest dopięta. Poza porozumieniem z klubem jest też porozumienie z samym piłkarzem. Co więcej, jak słyszymy, Marian Huja jest już w drodze do Polski i dziś w nocy ma dotrzeć na zgrupowanie Pogoni do Opalenicy.