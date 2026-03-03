Hajto nie ma wątpliwości. „To najrówniej zarządzany klub w Polsce”

Tomasz Hajto bez większych wątpliwości wskazał, że Lech Poznań to "najrówniej zarządzany klub w Polsce". Ekspert Polsatu Sport w "Cafe Futbol" dodał, że w tym kierunku zmierza też Jagiellonia.

Tomasz Hajto
Tomasz Hajto

„Lech to najrówniej zarządzany klub w Polsce”

Bez dwóch zdań ten sezon PKO Ekstraklasy przyniósł i nadal przynosi wiele emocji oraz nieoczywistych rozstrzygnięć. Szczególnie jednak pasjonująca zapowiada się walka o mistrzostwo Polski, bowiem na tym etapie sezonu trudno wskazać jeszcze zdecydowanego faworyta. Zdaniem części ekspertów jest nim Jagiellonia Białystok, ale wielu uważa także, że Lech Poznań – choć będzie grał nadal w Lidze Konferencji Europy – ma wielkie szanse.

Nie da się przecież ukryć, że forma Kolejorza w ostatnich dniach i tygodniach jest imponująca i choć drużyna miała swego rodzaju kryzys na początku kampanii, to obecnie nie ma po nim śladu. Co więcej, Poznaniacy mają najmocniejszą kadrę w lidze, co przy grze co trzy dni jest kluczowe. Jednym słowem, wiele w ostatnim czasie w klubie ze stolicy Wielkopolski się zgadza. Widzi to też Tomasz Hajto, który na antenie „Polsatu Sport” w „Cafe Futbol” powiedział, że to najrówniej zarządzany klub w Polsce.

– Lech Poznań jest najrówniej zarządzanym polskim klubem. Bez problemów finansowych, ze stabilizacją. Są oczywiście lepsze i gorsze sezony, ale oni nigdy nie są na ostatnim czy przedostatnim miejscu. Do tego zawsze ma w składzie kilku młodych chłopaków, wprowadza ich. W tym kierunku idzie też Jagiellonia – powiedział były reprezentant Polski, a obecnie ekspert Polsatu, Tomasz Hajto.

