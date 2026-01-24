PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado pierwszoligowcem roku, Bartosz Nowak ligowcem

Rok 2025 za nami i już od kilku tygodni możemy cieszyć się 2026. Niemniej rozgrywki w naszej lidze wrócą dopiero za tydzień, to wówczas rusza bowiem PKO Ekstraklasa, a wraz z nią wyczekiwana walka o mistrzostwo Polski oraz awans do europejskich pucharów. Część ekip jednak będzie biła się o ligowy byt. Niezależnie od celu jednak, wszystko wskazuje na niezwykle emocjonujące miesiące.

Podobnie będzie także w Betclic 1. lidze, gdzie także zapowiada się pasjonująca rywalizacja. Czas oczekiwania na start rozgrywek ligowych w Polsce, to jednak czas na podsumowanie 2025 roku. Na gali organizowanej przez tygodnik „Piłka Nożna” oraz telewizję Polsat przyznano nagrody dla najlepszych graczy mijających 12 miesięcy. Zawodniczki oraz zawodnicy, kluby oraz trenerzy nominowani byli w następujących kategoriach: pierwszoligowiec roku, obcokrajowiec roku, ligowiec roku, odkrycie roku w piłce nożnej kobiet, drużyna roku, piłkarka roku, odkrycie roku, trener roku oraz piłkarz roku. O tej ostatniej kategorii więcej pisaliśmy TUTAJ.

Oto nominowani i zwycięzcy poszczególnych kategorii:

Pierwszoligowiec roku: Marcin Flis, Angel Rodado (ZWYCIĘZCA), Łukasz Zjawiński

Obcokrajowiec roku: Jonatan Braut Brunes, Jesus Imaz, Mikael Ishak (ZWYCIĘZCA)

Ligowiec roku: Kamil Grosicki, Jan Grzesik, Bartosz Nowak (ZWYCIĘZCA)

Odkrycie roku w piłce nożnej kobiet: Paulina Tomasiak (ZWYCIĘŻCZYNI)

Drużyna roku: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań (ZWYCIĘZCA), Raków Częstochowa

Piłkarka roku: Ewelina Kamczyk, Natalia Padilla-Bidas, Ewa Pajor (ZWYCIĘŻCZYNI)

Odkrycie roku: Sławomir Abramowicz, Oskar Pietuszewski, Jan Ziółkowski (ZWYCIĘZCA)

Trener roku: Jerzy Brzęczek, Mariusz Misiura, Adrian Siemieniec (ZWYCIĘZCA)