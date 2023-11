IMAGO / Jakub Ziemianin / Newspix Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń niespodziewanie przegrała ze Stalą

Portowcy dominowali przez większą część meczu

Mimo to nie wywalczyli nawet jednego punktu

Gustafsson skomentował porażkę Pogoni ze Stalą Mielec

Pogoń Szczecin dała się zaskoczyć w meczu ze Stalą i straciła gola już w 6. minucie gry. Później jednak Portowcy zdominowali swojego rywala i na przerwę schodzili z jednobramkowym prowadzeniem. Nikt nie spodziewał się, że gospodarze w drugiej odsłonie stracą dwa gole i przegrają mecz.

Gustafsson po ostatnim gwizdku przyznał, że jego drużynie brakowało przede wszystkim skuteczności. Szkoleniowiec uważa również, że jego zespół nie powinien przegrywać takich spotkań.

– Po pierwsze gratuluję Stali Mielec. Dla nas to ogromne rozczarowanie. Tego rodzaju meczu niemożliwe powinno być dla nas przegranie. Mogę to podsumować tak: nie byliśmy dostatecznie skuteczni, aby zdobyć więcej bramek, co pozwoliłoby nam rozstrzygnąć ten mecz. Nie byliśmy wystarczająco twardzi, aby powstrzymać mocne punkty Stali, o których wiedzieliśmy. Nie jest to usprawiedliwienie, to duże rozczarowanie. Nie pozwolimy jednak na to, aby nasza pewność siebie po takim meczu spadła – przyznał trener cytowany przez oficjalny serwis klubu.

Pogoń okazję do rekompensaty będzie miała w przyszły piątek. W kolejnej serii gier PKO Ekstraklasy Portowcy o ligowe punkty na wyjeździe powalczą z Górnikiem Zabrze.

