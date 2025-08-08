Górnik raził nieskutecznością. Bruk-Bet Termalica zgarnia komplet punktów [WIDEO]

Górnik Zabrze przegrał drugie spotkanie z rzędu w Ekstraklasie. Tym razem przed własną publicznością doznali porażki z Termaliką (0:1). Jedynego gola w meczu zdobył Morgan Fassbender.

PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Sow i Maciej Wolski

Bruk-Bet Termalica górą w Zabrzu. Górnik z drugą porażką z rzędu

Górnik Zabrze w piątek wieczorem podejmował przed własną publicznością Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w 4. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na stadionie im. Ernesta Pohla stało pod znakiem dominacji gospodarzy, lecz zespół Michala Gasparika raził nieskutecznością. Finalnie o wyniku przesądziło trafienie w pierwszej połowie, którego autorem był Morgan Fassbender.

Kibice zebrani na stadionie w Zabrzu na pierwszego, a jak się później okazało, jedynego gola musieli czekać do 38. minuty meczu. Niemiec wygrał rywalizację o piłkę z Pawłem Olkowskim, po czym wbiegł w pole karne i oddał strzał po długim słupku. Futbolówka odbiła się po drodze od nogi Rafała Janickiego, ale ostatecznie wpadła do siatki.

Morgan Fassbender znowu trafia! ⚽ @BB_Termalica prowadzi w Zabrzu! 👀



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEjFrA pic.twitter.com/FpxIPobMxe — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 8, 2025

W drugiej połowie Górnik zdecydowanie częściej utrzymywał się przy piłce, ale brakowało konkretów w grze ofensywnej. Blisko wyrównania byli w 80. minucie, lecz strzał Sowa obił jedynie słupek bramki gości. Zabrzanie do ostatniego gwiazdka sędziego nie byli w stanie zdobyć gola na wagę punktu, przegrywając z Termaliką (0:1). Dla przyjezdnych było to drugie zwycięstwo w Ekstraklasie. Z dorobkiem siedmiu punktów zajmują obecnie 4. miejsce. Z kolei Górnik ma 6 punktów, co daje im 6. miejsce w tabeli.

Górnik Zabrze 0:1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza (38′ Fassbender)