Lider Ekstraklasy i nowa umowa. Hellebrand o tym, co jest siłą Górnika

Patrik Hellebrand przedłużył kontrakt z Górnikiem Zabrze do 2029 roku. Czech w rozmowie z Goal.pl ujawnił kulisy rozmów i opowiedział o sile drużyny lidera PKO BP Ekstraklasy.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Patrik Hellebrand

Patrik Hellebrand na dłużej w Górniku! Piłkarz o swoich odczuciach

Patrik Hellebrand trafił do Górnika Zabrze w 2024 roku i szybko stał się pupilem kibiców 14-krotnego mistrza Polski. W niedzielę klub ogłosił, że Czech przedłużył kontrakt z drużyną. Piłkarz opowiedział o kulisach porozumienia.

– O tym rozmawialiśmy wcześniej, jakieś trzy miesiące temu, więc nie było potrzeby większych negocjacji. To w dużym stopniu zasługa Romana Kaczorka, że jestem dzisiaj w Górniku i za to chciałbym mu podziękować. Chciałbym też podziękować wszystkim piłkarzom, pracownikom klubu i kibicom. Czuję się w Górniku jak w domu i wierzę, że osiągniemy fajne wyniki – powiedział Hellebrand w rozmowie z Goal.pl.

Nowa umowa Czecha z klubem z Zabrza obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Zawodnik unikał jednak jednoznacznych deklaracji dotyczących celów na ten okres.

– Nie chcę o tym mówić zbyt wcześnie. Każdy mecz traktujemy osobno, idziemy krok po kroku, spotkanie po spotkaniu. Wierzę, że osiągniemy sukces – podkreślił pomocnik.

Górnik Zabrze jest obecnie liderem PKO BP Ekstraklasy. Do tej kwestii Hellebrand również się odniósł.

– To motywuje, ale nie chcemy o tym myśleć za dużo. Najważniejsze, że drużyna działa dobrze. Naszą siłą jest kolektyw, przygotowanie taktyczne i ciężka praca w każdym meczu – zaznaczył piłkarz.

Czeski pomocnik w tym sezonie rozegrał dziewięć spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Tymczasem już w następnej kolejce Górnik zmierzy się na wyjeździe w hicie kolejki z Cracovią.

