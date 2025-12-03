Goncalo Feio skomentował sprawę aresztowanego zawodnika. Skandal w Radomiaku

Goncalo Feio odniósł się do sprawy aresztowanego piłkarza Radomiaka Ibrahimy C. - Trwa śledztwo, a wymiar sprawiedliwości musi działać z pełna swoboda, żeby ustalić wszystkie fakty - podkreślił trener, którego cytuje "Echo Dnia".

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Trener Radomiaka komentuje sytuację Ibrahimy C.

Goncalo Feio zagrał głos na konferencji prasowej przed sobotnim meczem 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Radomiak Radom zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin (6 grudnia, godz. 14:45). Portugalski szkoleniowiec, który znakomicie rozpoczął pracę w klubie, w zeszłym tygodniu poprowadził drużynę do efektownego zwycięstwa nad Górnikiem Zabrze (4:0).

Po spotkaniu klub poinformował również o zatrzymaniu jednego z podstawowych zawodników – Ibrahimy C., który trafił do aresztu na trzy miesiące. Piłkarz usłyszał zarzut zgwałcenia mieszkanki Radomia. Środkowy pomocnik dołączył do klubu latem tego roku z portugalskiej Boavisty.

– Po pierwsze prawo musi być wartością nadrzędną. Trwa śledztwo, a wymiar sprawiedliwości musi działać z pełna swoboda, żeby ustalić wszystkie fakty. Klub, drużyna, trener, sztab – wszyscy chcemy okazać poszanowanie procedur i zaufanie, że prawda w tym temacie zostanie ustalona. Mogę tez zaznaczyć, że Ibrahima, jako część naszej drużyny jest profesjonalistą, a jego wkład sportowy jest przez nas wysoko oceniany – przyznał Feio.

– Żyjemy w państwie prawa, a to oznacza , że obowiązuje domniemanie niewinności do czasu udowodnienia winy. Jest obywatel, który ma prawo do obrony, jest domniemana ofiara, która ma prawo do prawdy i sprawiedliwości oraz istnieje procedura, która musi się odbyć bez żadnych presji z zewnątrz. Dlatego chce być bardzo szczery i poruszam tę kwestię raz, teraz i od tej chwili nie będę więcej komentował tego tematu – dodał.