GKS Katowice zremisował w spotkaniu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Legią Warszawa. Po zakończeniu meczu na temat jego przebiegu i kontrowersji głos zabrał szkoleniowiec GieKSy.

fot. PoressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Duże emocje po meczu GKS – Legia. Trener wskazał trzy kluczowe momenty

GKS Katowice w trakcie rundy wiosennej trwającego sezonu cieszy swoją grą kibiców. Ekipa prowadzona przez trenera Rafała Góraka nie tylko wyróżnia się walecznością, ale jest też bardzo konsekwentna w swoich działaniach. W piątkowy wieczór Katowiczanie podzielili się punktami z Legią Warszawa (1:1). Tym samym, po powrocie do elity po blisko 20 latach przerwy, zespół z Katowic po raz pierwszy nie przegrał z Legionistami. Po spotkaniu szkoleniowiec Trójkolorowych wprost wypowiedział się na temat rywalizacji.

– Na pewno wiele się działo. Były momenty, w których brakowało nam odpowiedniego balansu, szczególnie przy przejściach i organizacji pressingu. W drugiej połowie zaczęliśmy jednak grać bardziej energicznie, bardziej bezpośrednio do przodu i z tego jestem zadowolony – usłyszał Goal.pl od trenera Rafała Góraka na pomeczowej konferencji prasowej.

– Część sytuacji wynikała z mocnej gry przeciwnika i z wykorzystywania naszych błędów. Nie wykorzystaliśmy kilku dobrych okazji, ale z jednej strony jestem zadowolony, a z drugiej mam poczucie niedosytu. Trzeba jednak szanować ten punkt, bo przed nami bardzo ważne spotkanie wyjazdowe – zaznaczył trener GieKSy.

W trakcie potyczki Katowiczan z ekipą z Warszawy nie brakowało kontrowersji. O ten wątek również został zapytany szkoleniowiec. Górak nie chciał jednak powiedzieć wprost, co myśli o pracy arbitrów. Niemniej dał do zrozumienia, że będzie chciał wnikliwie przyjrzeć się konkretnym sytuacjom.

– Jeśli chodzi o kontrowersyjne sytuacje, mogę wskazać trzy, które będę jeszcze analizował: rzut karny na Szkurinie, powiększony obrys ciała i łokieć Patryka Kuna na Wasielewskim oraz czerwoną kartkę dla Pankova za faul na Nowaku. Na ten moment, bez ponownego obejrzenia materiału, są to sytuacje, które budzą moje wątpliwości. Oczywiście każda z nich miała wpływ na przebieg meczu – powiedział trener.

Sędzia Damian Sylwestrzak wycenił ten faul na żółtą kartkę 🟨



A jaka jest Wasza opinia❓#GKSLEG pic.twitter.com/3vAdvyUtmq — Goal.pl (@goalpl) February 13, 2026

Górak wypowiedział się także na temat gry rywali, wskazując, co w ich postawie było najtrudniejsze.

– Widać, że Legia to zespół bardzo dobrze poukładany taktycznie i o dużych umiejętnościach indywidualnych. Spodziewaliśmy się tego. Przy takiej jakości przeciwnika każdy detal taktyczny ma znaczenie – mówił szkoleniowiec Katowiczan.

GKS swój kolejny mecz rozegra za tydzień, w niedzielę. Zmierzy się wówczas o godzinie 12:15 z Arką Gdynia.