Mateusz Kowalczyk oficjalnie na zasadzie rocznego wypożyczenia z Brondby IF dołączył do ekipy GKS-u Katowice, beniaminka PKO Ekstraklasy.

ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Kowalczyk

GKS Katowice z kolejnym transferem

Już w najbliższy piątek do gry powraca PKO Ekstraklasa. Na inaugurację czeka nas rywalizacja w Białymstoku, gdzie miejscowa Jagiellonia podejmie Puszczę Niepołomice. Z kolei później liga rozkręci się na dobre i aż do poniedziałku będzie można delektować się nową kampanii naszej elity. GKS Katowice, który będzie beniaminkiem w kampanii 2024/25 swoje ligowe zmagania rozpocznie w sobotę. Pierwszym rywalem po latach przerwy będzie Radomiak Radom.

Ekipa trenera Rafała Góraka w czasie letnich przygotowań dużo pracowała nad mocnymi i jakościowymi transferami. Do klubu dołączyło sporo piłkarzy, którzy w minionych rozgrywkach byli istotnymi postaciami w Betclic 1. lidze oraz kilku, którzy na swoim koncie mają już doświadczenie w Ekstraklasie. Jednym z nich jest chociażby Adam Zrelak.

Teraz z kolei GieKSa potwierdziła kolejny ruch tego lata. Do klubu na zasadzie rocznego wypożyczenia z Brondby IF dołączył Mateusz Kowalczyk. 20-letni środkowy pomocnik dla seniorskiej ekipy klubu z Danii rozegrał tylko trzy mecze, ale wcześniej, a barwach ŁKS-u Łódź spisywał się bardzo dobrze. W 1. lidze ma na koncie 38 występów i siedem goli oraz cztery asysty. Dwukrotnie także reprezentował Polskę w kategorii do lat 20.

