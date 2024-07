TVP właśnie poinformowała, że osiągnęła porozumienie z Canal+ w kwestii sublicencji do transmisji meczów PKO Ekstraklasy w sezonach 2024/25, 2025/26 oraz 2026/27. Tym samym jeden mecz w kolejce będzie dostępny na publicznej antenie.

PKO Ekstraklasa w TVP!

Już w najbliższy weekend rozpocznie się nowy sezon PKO Ekstraklasy. W piątkowy wieczór na start czeka nas potyczka pomiędzy Jagiellonią Białystok a Puszczą Niepołomice. Później do gry wkroczą kolejne ekipy i tak aż do poniedziałku będzie można delektować startem kampanii 2024/25 w naszej lidze.

Tradycyjnie rozgrywki PKO Ekstraklasy pokazuje telewizja Canal+, która posiada prawo do transmisji wszystkich spotkań polskiej ligi i czyni to zarówno w tradycyjny sposób, jak i przez internet oraz w aplikacji mobilnej. Teraz jednak TVP poinformowała o fakcie, że osiągnęła porozumienie z głównym nadawcą w kwestii sublicencji do transmisji meczów Ekstraklasy w sezonach 2024/25, 2025/26 oraz 2026/27.

Oznacza to, że w każdej kolejce zobaczymy jeden mecz piłkarskiej elity na żywo na otwartej antenie. Będzie to wybrane spotkanie z rywalizacji w sobotę lub niedzielę o godzinie 17:30. Pierwszą transmisją będzie mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze.

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni z warunków umowy i kontynuacji współpracy z Canal+. Dzięki niej możemy zaoferować naszym widzom jeszcze więcej emocji związanych z polską piłką nożną. Ekstraklasa to esencja polskiego futbolu, a Telewizja Polska, jako publiczny nadawca, ma za zadanie dostarczać najważniejsze wydarzenia sportowe do szerokiej publiczności – powiedział Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej w oficjalnym komunikacie stacji.

Warto przypomnieć, że od nowego sezonu na antenie TVP można oglądać mecze Betclic 1. ligi oraz Betclic 2. ligi. Transmitowane będą także spotkania Pucharu Polski.

