GKS w kryzysie. Jędrych o lekcji Cracovii i nie tylko

GKS Katowice miał w trakcie piątkowej potyczki z Cracovią kilka obiecujących momentów w grze. Finalnie nic to jednak nie dało. Śląska drużyna przegrała spotkanie (0:3). Po meczu z Goal.pl rozmawiał Arkadiusz Jędrych.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Jędrych

GKS Katowice ma trudny czas. Kapitan zabrał głos

GKS Katowice po dziewięciu kolejkach ligowych nie ma powodów do zadowolenia. Na koncie śląskiej ekipy jest już sześć porażek, a zespół na dzisiaj toczy walkę o ligowy byt. W rozmowie z Goal.pl na temat nie tylko potyczki z Cracovią, ale też trudnego etapu sezonu wypowiedział się kapitan GieKSy.

– To bolesna porażka, szczególnie po ostatnich meczach domowych, kiedy byliśmy pełni pozytywnej energii. Cracovia zdobyła bramki głównie dzięki naszym niedociągnięciom. To mecz, który boli najbardziej w tym sezonie, bo przegraliśmy go wysoko u siebie – mówił Arkadiusz Jędrych.

Defensor katowickiej ekipy wprost przyznał, że problemem drużyny są przede wszystkim tracone gole. – Zdecydowanie mamy ich za dużo. Gdybyśmy stracili mniej, moglibyśmy dziś mieć kilka punktów więcej. Tabela jest bardzo wyrównana, więc każdy punkt może mieć znaczenie – przekonywał zawodnik.

Jędrych zaznaczył, że liga to maraton, a tabela tak naprawdę nabierze znaczenia dopiero po 34. kolejce. – Trzeba ciężko pracować, podnosić głowy i dokładać jakość, intensywność i decyzyjność, zarówno w obronie, jak i w ataku. Wtedy możemy wyjść z trudnego momentu – dodał.

Doświadczony defensor zwrócił też uwagę, że katowicki zespół w każdym meczu stara się realizować swoje założenia.

– Były momenty, w których gra była dobra, ale wynik mógł być inny, gdybyśmy zdobyli pierwszą bramkę. Trzeba wyciągać wnioski, analizować słabsze strony i konsekwentnie nad nimi pracować – podsumował Jędrych.

Czasu na odpoczynek GKS nie będzie miał wiele. Już we wtorek katowicka ekipa w STS Pucharze Polski zmierzy się z Wisłą Płock. Mecz odbędzie się o godzinie 20:30. Ciekawostką jest fakt, że z Nafciarzami katowiczanie zmierzą się również w kolejnym spotkaniu PKO BP Ekstraklasy.

