Ekstraklasa: tak zagrają w 11. kolejce
Awans czerech zespołów do fazy ligowej to nie tylko wielkie święto, ale także spore wyzwanie. Ekstraklasa może liczyć na solidną reprezentację w Lidze Konferencji, w której wszystkie spotkania są rozgrywane tego samego dnia, czyli w czwartek. To wymagało dostosowania meczów do terminarza europejskich rozgrywek.
Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa rozpoczynają rywalizację 2 października, dlatego jako pierwsza musiała zostać przeorganizowana kolejka numer 11. Spotkania w tej serii zmagań zostaną rozegrane od 03.10 do 05.10. Przedstawiciele Ekstraklasy w Europie wystąpią jednego dnia, w niedzielę 5 października.
Ekstraklasa – terminarz 11. kolejki
Piątek, 03.10
- 18:00: Lechia Gdańsk – Wisła Płock
- 20:30: Pogoń Szczecin – Piast Gliwice
Sobota, 04.10
- 14:45: Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź
- 17:30: Radomiak Radom – KGHM Zagłębie Lubin
- 20:15: Arka Gdynia – Cracovia
Niedziela, 05.10
- 12:15: Jagiellonia Białystok – Korona Kielce
- 14:45: Raków Częstochowa – Motor Lublin
- 17:30: GKS Katowice – Lech Poznań
- 20:15: Górnik Zabrze – Legia Warszawa