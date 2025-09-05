Ekstraklasa w tym sezonie europejskich rozgrywek jest reprezentowana przez aż cztery drużyny. Wszystkie z nich będą występowały tego samego dnia, co wymusza zmiany w kalendarzu. Poznaliśmy nowy kształt terminarza 11. kolejki.

Ekstraklasa: tak zagrają w 11. kolejce

Awans czerech zespołów do fazy ligowej to nie tylko wielkie święto, ale także spore wyzwanie. Ekstraklasa może liczyć na solidną reprezentację w Lidze Konferencji, w której wszystkie spotkania są rozgrywane tego samego dnia, czyli w czwartek. To wymagało dostosowania meczów do terminarza europejskich rozgrywek.

Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa rozpoczynają rywalizację 2 października, dlatego jako pierwsza musiała zostać przeorganizowana kolejka numer 11. Spotkania w tej serii zmagań zostaną rozegrane od 03.10 do 05.10. Przedstawiciele Ekstraklasy w Europie wystąpią jednego dnia, w niedzielę 5 października.

Ekstraklasa – terminarz 11. kolejki

Piątek, 03.10

18:00: Lechia Gdańsk – Wisła Płock

20:30: Pogoń Szczecin – Piast Gliwice

Sobota, 04.10

14:45: Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź

17:30: Radomiak Radom – KGHM Zagłębie Lubin

20:15: Arka Gdynia – Cracovia

Niedziela, 05.10