Podobnie jak w sierpniu minionego roku w starciu Zagłębie – Lech miał miejsce remis

Bramkę dla Miedziowych zdobył Dawid Kurminowski, a wyrównał Miha Blazić

Obie ekipy po trzech kolejkach mają siedem oczek na koncie

Zagłębie – Lech: podział punktów w Lubinie

Zagłębie Lubin przy ponad 15 tysiącach widzów mierzyło się w niedzielnym starciu z Lechem Poznań. Obie drużyny podchodziły do potyczki w dobrych nastrojach po zwycięstwach spotkaniach. Tym samym zapowiadało się ciekawe starcie w Lubinie.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji zespołem aktywniejszym w ofensywie byli gospodarze. Oddali łącznie dziewięć strzałów, z czego aż pięć było celnych. Po jednym z nich bramkę zdobył Dawid Kurminowski, który wykorzystał błąd bramkarza rywali i na przerwę Miedziowi udali się z prowadzeniem.

Druga połowa nie zaczęła się dobrze dla Lecha, bo po ostrym wejściu Radosława Murawskiego sędzia po weryfikacji VAR pokazał pomocnikowi poznańskiej ekipy czerwoną kartkę. Mimo gry w osłabieniu Kolejorz dążył do wyrównania. Udało się to w 76. minucie, gdy piłkę do siatki skierował Miha Blazić.

Do końca zawodów rezultat już się nie zmienił i obie drużyny musiały zadowolić się remisem. W następnej kolejce podopieczni Waldemara Fornalika zagrają na wyjeździe z Cracovią, a Lech u siebie zmierzy się z Jagiellonią Białystok.