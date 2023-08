fot. Imago / Piotr Kucza / FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Legia Warszawa wyeliminowała Ordabasy Szymkent z elominacji Ligi Konferencji Europy

Po czwartkowym starciu na temat Kacpra Tobiasza głos zabrał Marek Marek Jóźwiak

Były reprezentant Polski starał się zmotywować zawodnika, aby się opanował

Ekspert z konkretnym apelem do Kacpra Tobiasza

Legia Warszawa w tym sezonie na razie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Tymczasem od dłuższego czasu niepewny między słupkami bramki wicemistrza Polski jest Kacper Tobiasz. Kilka wpadek młody golkiper już zaliczył.

W pierwszym starciu przeciwko Ordabasy Szymkent młody bramkarz dał się przelobować. Z kolei w rewanżu przy Łazienkowskiej zawodnik Legii przeszkadzał rywalom w szybkim wznowieniu gry od środka zdobyciu bramki. Postawę Tobiasza skomentował były piłkarz stołecznej ekipy.

– On musi jak najszybciej zejść na ziemię, bo jeśli tego nie zrobi, to jego wyjazd do zagranicznego klubu stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Dziś również miał kilka niepewnych interwencji, szczególnie wtedy, gdy stracili bramkę, potem dostał żółtą kartę – mówił Marek Jóźwiak w Kanale Sportowym.

Marek Jóźwiak z apelem do Kacpra Tobiasza❗️



„On musi zejść bardzo szybko na ziemię… Młody, jesteś fajnym bramkarzem, ale wróć do równowagi, bo od pewnego czasu jesteś troszeczkę rozchwiany emocjonalnie”. pic.twitter.com/3tW0ozTz0G — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 3, 2023

– Takich rzeczy się nie robi, bo może to potem skutkować drugą żółtą kartką i osłabieniem zespołu. Młody, jesteś fajnym bramkarzem, ale wróć do równowagi, bo od pewnego czasu jesteś trochę rozchwiany emocjonalnie – kontynuował ekspert.

