Śląsk Wrocław może niebawem pozyskać ciekawego zawodnika do ataku

Oskar Tomczyk znajduje się na radarze Wojskowych

Przedstawiciel klubu z Wrocławia potwierdził zainteresowanie zainteresowanie 17-latkiem

David Balda otwarcie o zainteresowaniu Oskarem Tomczykiem

Śląsk Wrocław w trakcie trwającego sezonu jest rewelacją PKO Ekstraklasy. Trener Jacek Magiera sprawił, że WKS z ekipy, broniącej się przed spadkiem w poprzednim sezonie przeobraził się w drużynę walczącą o mistrzostwo kraju. Jednocześnie władze klubu pracują nad wzmocnieniami.

W audycji Śląskowe gadanie na X na temat potencjalnych nowych twarzy w klubie wypowiedział się David Balda, będący dyrektorem sportowym Śląska. Między innymi wprost przekazał, że Oskar Tomczyk znajduje się na liście życzeń klubu.

– To jeden z zawodników, którym się interesujemy. Chcielibyśmy z takim piłkarzem współpracować. Wiem, że inne kluby z Ekstraklasy też chcą go pozyskać. Sprawa afery alkoholowej mi nie przeszkadza – powiedział Balda.

Tomczyk to napastnik, mający kontrakt z Lechem Poznań do końca grudnia tego roku. W reprezentacji Polski do lat 18 piłkarz wystąpił sześć razy, notując w nich trzy trafienia.

